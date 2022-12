Qatar 2022: ¿Qué condición tendría Lionel Messi?

Durante años diversos medios han divulgado que el célebre jugador argentino Lionel Messi a sus nueve años le diagnosticaron dos enfermedades, primero la deficiencia de la hormona de crecimiento, la otra el síndrome de Asperger, una condición del espectro autista.

Sin embargo, la supuesta condición de Messi fue desmentida por especialistas, ya que una investigación del medio deportivo Goal, puso fin a la polémica que se suscitó debido al supuesto autismo del jugador de fútbol.

Miles de usuarios entre ellos el exjugador y excampeón brasileño Romario, se encargaron de compartir en redes sociales el texto: “Messi, la superación de un autista”, basándose en el artículo escrito por el periodista y publicitario José Luiz Tejón.

Dicha información se propagó rápidamente, pero su veracidad es algo que en muchas ocasiones se dejó de lado.

¿De dónde surgió la teoría del autismo de Messi y qué factores llevaron a esta noticia a propagarse no solo en las redes sociales sino también en los los medios?

La revista deportiva online, Goal realizó una entrevista al periodista Roberto Amado, quien fue el primero en levantar esta hipótesis en su portal de internet y principal fuente para el artículo de Tejón, explica que llegó a esta conclusión tras realizar a distancia un análisis del comportamiento de Messi.

Según lo que afirma el periodista, cuando realizaba sus investigaciones sobre el jugador, descubrió una cita a un informe médico en donde se afirmaba que Lionel Messi había sido diagnosticado con Síndrome de Asperger. Un trastorno del desarrollo que a menudo se le considera como una forma de autismo de alto funcionamiento.

Pero dicho documento jamás había sido divulgado.

El periodista afirma que desde hace dos años piensa este tema y analiza el comportamiento del jugador dentro y fuera del campo.

Aunque no cuenta con ninguna base científica para llegar a esta conclusión, su afirmación la hace basándose en su experiencia de vida y el hecho de haber convivido desde niño con personas que presentan ese cuadro, declaró Amado.

La experiencia que cita el periodista se debe al hecho, según él, de ser hijo de un neuropediatra y una fonoaudióloga, que actuaron juntos en casos similares durante más de 35 años. Esta situación tornó su convivencia con estos pacientes en algo muy común en su vida. Para él, escribir esa nota iba a servir más para darle valor a los portadores del síndrome de Asperger que para difamar al jugador.

“Cuando escribí esa nota, mi principal objetivo no fue el de acusar a Messi de sufrir una enfermedad, como mucha gente terminó entendiendo. El principal objetivo era decir que los autistas pueden relacionarse, pueden vivir normalmente y ser muy productivos”, afirmó.

Aún cuando la versión no contenía ninguna fuente médica, conforme a lo que el propio autor declaró, la tesis se propagó rápidamente. José Luiz Tejón, uno de los primeros en divulgar la información en una nota en la revista Exame, la consideró coherente apenas tomó conocimiento de la misma. A pesar de eso, él aclara que solamente una persona especializada podría realizar semejante afirmación.

“Solamente un psiquiatra puede definir (el cuadro). Personalmente yo nunca estuve con Messi o hablé con algún psiquiatra sobre su caso. Lo que más me llamó la atención fue que el ángulo del artículo fue algo positivo para las personas con capacidades diferentes. Yo tengo un cariño muy grande por ellos”, justificó.

A pesar de la intención del autor, la especialista en psicomotricidad, Alexandra Resende, que trabaja diariamente con pacientes autistas, reprueba este tipo de análisis hecho sin el contacto directo con el paciente.

“Creo que es algo demasiado prematuro, superficial y hasta irresponsable, hacer un diagnóstico a distancia. Incluso porque, para llegar a un diagnóstico de Asperger, autismo o cualquiera sea el grado del cuadro, es importante revisar la historia de vida del paciente. Es un trabajo minucioso”, destacó la profesional brasileña.

El doctor Marco Antonio Alves, Director de la Clínica de Rehabilitación da Ilha, en el Estado de Rio de Janeiro, y uno de los mayores especialistas en la materia en Brasil, explica que el síndrome puede ser perfectamente llevado a niveles en los que puede pasar desapercibido, en caso de que sea tratado en los primeros años de vida del paciente.

“Cuanto más temprano sea hecho el diagnóstico y el inicio del tratamiento, mejor será el diagnóstico de vida de ese niño. Podemos hablar incluso, lo que no está comprobado científicamente, de la obtención de la cura del autismo a través de una reorganización neurofuncional. Este resultado puede llegar a través del método Padovan, concebido por la brasileña Beatriz Padovan, que realmente determina cambios en el comportamiento de cualquier grado del espectro autista”, explicó.

Roberto Amado solamente lamenta que después de esta experiencia él se haya convertido en el blanco de críticas y ofensas por parte de los fanáticos del jugador argentino, que según él, no entendieron el verdadero objetivo de su trabajo.

“Recibí ofensas. Cuando uno dice que un ídolo es autista, algunas personas se enfurecen. Si yo ofendí a Messi y a su familia, lo siento mucho. No fue mi intención. Todo lo contrario, yo quería valorar a quienes son diferentes”, afirmó Amado.

Ante tanta polémica, queda la certeza de que, siendo o no portador del síndrome, Lionel Messi es un genio que emociona a muchos. Pero por otro lado queda también la percepción de que la sociedad todavía necesita aprender a comportarse con personas que salen del modelo de persona considerado como normal. Lo importante, como confirma la Dra. Resende, es que esos ciudadanos no poseen un límite predeterminado aun cuando el crack del Barcelona no tenga ningún diagnóstico conocido de ese síndrome.

“Yo creo que no hay límites para nadie. A partir del momento en el que el paciente encuentra un tratamiento neurológico correcto, que se encuadra dentro de un método de eficacia comprobada, la consecuencia es lo más importante. Entonces es por esto que creo que no existe un límite. Si usted encuentra un método que de resultado, tiene que profundizar hasta el final, sin que le importe el tiempo. Invierta en él y permita que el paciente rompa con todas las barreras y que conquiste el mundo”.

El autismo es un trastorno global del desarrollo, que genera alteraciones en las percepciones sensoriales del individuo, que resultan en dificultades funcionales y en la eficiencia en la comunicación.

El síndrome se divide en diferentes niveles, siendo el Asperger el más leve. Los pacientes con Asperger no ven comprometida su inteligencia, pero sí sufren un gran impacto en la interacción social. Los pacientes diagnosticados con cuadros intermedios o de alto grado, pueden presentar una incapacidad en el contacto interpersonal, pudiendo incluso adquirir un comportamiento agresivo en los casos más agudos.

El tratamiento a través del método Padovan, prioriza una atención multidisciplinar, que engloba a la fonoaudiología tradicional, la psicomotricidad, la psicopedagogía, la psicología y la fisioterapia, en pro de conseguir la reorganización neurofuncional. Esta gimnasia cerebral reproduce a través de ejercicios predeterminados, fases del desarrollo que estimulan la sinapsis que permite que áreas del cerebro que no cuentan con funcionamiento propio, tengan su rol sustituido por otras.