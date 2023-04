¿Qué es la parálisis facial? El padecimiento que tuvo el ‘Canelo’ Álvarez

Entre su vida personal y su exitosa carrera deportiva, Saúl “El Canelo” Álvarez sufrió un episodio de parálisis facial derivado del estrés; esto dicho por el boxeador azteca en un nuevo episodio de “El Olimpo” en el programa de streaming de Javier “Chicharito” Hernández.

“Si tú crees que tienes problemas, uno tiene 100 más que ellos. Entre más tienes, fama, dinero, lo que sea, más problemas tienes, más responsabilidades”, comentó mexicano.

Sin embargo, el pugilista de Guadalajara no se salvó de una parálisis facial “por estrés y tantas cosas” que traía consigo.

Explicó que “los que trabajan conmigo se preocupan porque son mis amigos, se preguntaban qué me había pasado, y me dicen, ‘no manches, nosotros creíamos que usted no tenía preocupaciones, que no se estresaba’. No, tengo más que ustedes porque uno tiene más responsabilidades. Cuando te vale, pues nada te preocupa”.

TE PUEDE INTERESAR: Es oficial: Canelo Álvarez peleará en el estadio de Chivas