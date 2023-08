Rayados por el tercer lugar y Messi por el título con Miami: así la recta final de la Leagues Cup

Cabe recordar que antes de que llegara el astro argentino a las filas de los floridanos, Inter Miami se encontraba hundido en los standings de la Conferencia Este con una racha de once partidos consecutivos sin ganar en la liga.

Si bien, no solamente ellos tres lo han logrado el radical cambio, también han sido el conducto para que jugadores como Josef Martínez, Robert Taylor y Benjamín Cremaschi despertaran y regresaran a la acción con importantes contribuciones para su escuadra.

El punto a reforzar continúa siendo la defensa, que, si bien, ha hecho bien su trabajo, no ha sido igual de destacable que la ofensiva, pues, en dos duelos tuvieron complicaciones: el primero, durante su debut con el Cruz Azul en el que, aunque iban empatados con un gol, la Máquina Celeste había mostrado total dominio sobre el campo hasta la recta final, antes de que se integrara el originario del Rosario y anotara el gol ganador en el minuto 94.

“Sí, va a haber rotación, todavía no he decidido qué jugador va a iniciar el día de mañana, pero sí, seguramente tendré en mi cabeza a algunos jugadores que no venían jugando, darles la oportunidad de mostrarse y que muestren que tienen capacidad de jugar en Primera División”, declaró.

Agregó que se están tomando el juego con la suficiente seriedad, al ser un partido importante para finalizar la copa “de la mejor manera” y con “tranquilidad de que los chicos se han brindado al cien”.

Concluyó con que esperan dar un buen juego para después volver a México y comenzarse a preparar para la Liga MX.

Ortiz rechazó hacer un balance de la actuación de su equipo en la justa y reiteró que por ahora sólo piensa en enfrentar el encuentro por el tercer sitio de la Leagues Cup.

Por su parte, el jugador Víctor Guzmán dijo que tenían en mente representar a México, más que enfrentar a Lionel Messi en la final, pero que no les alcanzó y ahora buscarán derrotar a su siguiente rival.

Es importante recordar que la escuadra regiomontana cayó en semifinales ante Nashville SC, siendo la última esperanza que el futbol azteca tenía dentro del certamen. Monterrey tuvo algunas oportunidades que desaprovecharon y no les permitieron superar a su rival.