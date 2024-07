Las veces en que ‘El Mayo’ Zambada salió a la luz o se habló de él

–Mayo Zambada: Un día decido entregarme al gobierno para que me fusile. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia. Pero al cabo de los días vamos sabiendo que nada cambió.

Hace 14 años, Ismael “Mayo” Zambada le dijo a Julio Scherer: "Si me atrapan o me matan... nada cambia". Hoy más que nunca hay que leer esa entrevista en @proceso https://t.co/2oaxxhT5BY pic.twitter.com/NPbF7YfXV3

– Zambada: No sé si tuviera los arrestos para matarme. Quiero pensar que sí, que me mataría.

– Zambada: Arriba, sobre mi cabeza. Hui por el monte, del que conozco los ramajes, los arroyos, las piedras, todo. A mí me agarran si me estoy quieto o me descuido, como al “Chapo”. Para que hoy pudiéramos reunirnos, vine de lejos. Y en cuanto terminemos, me voy.

‘LA GRINGÜITA’, SU REUNIÓN CON ‘EL CHAPO’ Y ‘EL MAYO’

Valeria Rubí Quiroz, mejor conocida como ‘La Gringuita’, una de las examantes de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, dijo en entrevista con el youtuber Gusgri, que la vez que se reencontró con el capo, luego de que dos años atrás la liberara con la promesa de que si la volvía a ver en Culiacán se la robaría, también estuvo presente Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Valeria argumentó que ella fue a la posada de José Rodrigo Aréchiga Gamboa, ‘El Chino Ántrax’, pero como le gustaba desvelarse, se fue temprano junto con sus amigas, pero al salir fueron invitadas a otro evento, donde fue sorprendida, al reencontrarse con el capo sinaloense.

“Entonces volví a Culiacán, pensando que él, pues que no me lo iba a topar nunca más pues, nunca más y pues sí me lo topé, es que no supo, haz de cuenta que mi compadre (‘El Chino Ántrax’) tuvo una posada, ‘¿cuál compadre’, preguntó Gusgri, ‘Chino’, respondió Valeria, ‘¿El Ántrax?’, ‘Ajá’, sí mi compadre’, dijo Rubí, este tuvo una posada un día, muy padre, invitó a todos, entonces ese día yo fui con unas amigas, fuimos a esa fiesta, había mucha gente y todo, y nos fuimos, no somos amanecernos y les dije niñas vámonos antes de que esté más solo y eso, ‘ok, ya vámonos’”, argumentó Valeria Rubí en la entrevista con Gusgri.

Y es que no solo se encontró con ‘El Chapo’ Guzmán, pues junto a él estaban personalidades como Dámaso López Núñez, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quienes estuvieron dialogando en secreto, luego de que uno de ellos la quería pretender.

En el exterior del evento, se pudo dar cuenta de la presencia de soldados que tenían custodiada la zona, sin embargo, jamás se esperó reencontrarse con su pasado.

“Cristina tiene un amigo al que también le digo compadre, pues como de amigos, yo compadreo, primero luego, luego, que yo no quiero que me tiren el rollo, ‘ay compadre, ay primo, así’, resulta que mi compadre Arley canta, y él tenía una fiesta también esa noche, cuando vamos llegando a esa fiesta, vamos viendo que hay un montón de seguridad, de igual ‘Guachos’ y así, y lo primero que vamos viendo, es la mesa está un chaparrito (‘El Chapo’), un señor de un sombrero (‘El Mayo’), enseguida como un licenciado (Dámaso López) y yo ‘oh my god’, yo no me lo esperaba”, narró ‘La Gringüita’.

Fue entonces que Guzmán se paró de su lugar y fue y sorprendió por la espalda a la joven, a quien le dijo por su ya conocido apodo ‘Mi Mosura’, por lo que terminó bailando con él toda la noche.