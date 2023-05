Real Madrid en transición: así se planifica la próxima temporada

Durante la recta final de la actual temporada, la atención del Real Madrid no sólo se centra en el rendimiento deportivo actual del equipo, sino también en la planificación de la próxima temporada. En los últimos años, el Real Madrid ha seguido una estrategia de fichajes sorprendentemente cauta, pero parece que esta estrategia podría abandonarse en verano. Un vistazo a los planes de futuro de la realeza augura un Real Madrid en transición.

En la máxima división del fútbol español, la rivalidad entre Real Madrid y FC Barcelona promete ser muy atractiva. Este año, el campeonato ya es un hecho para los catalanes debido a su mayor regularidad. Pero la densidad de resultados entre los principales clubes es alta. Esto hace que la Primera División sea atractiva para las apuestas deportivas y atrae a muchos aficionados a realizar sus apuestas.

En la lucha por el campeonato y los codiciados puestos europeos de salida, siempre hay sorpresas y mucha variedad. En la próxima temporada, las cartas volverán a barajarse. Sin embargo, el Real Madrid volverá a partir como favorito en la temporada 2023/24. Independientemente del resultado de la presente temporada, los dirigentes del club ya están planificando el próximo curso.

¿Seguir en la senda del éxito con una nueva estrategia? El Real Madrid ante la temporada 2023/24

El Real Madrid se ha hecho famoso en el fútbol europeo por pagar traspasos desorbitados por sus jugadores. En 2001, Zinédine Zidane fue fichado de la Juventus de Turín por la increíble suma de 77,5 millones de euros. Le siguieron los traspasos de Cristiano Ronaldo, procedente del Manchester United en 2010 por 94 millones de euros, y Gareth Bale, comprado al Tottenham Hotspur en 2013 por la cifra récord de 101 millones de euros.

Hace unos años, se superó una vez más la barrera de los 100 millones de euros por el traspaso de Eden Hazard desde el Chelsea FC de Londres. Gracias a esta estrategia, la política de fichajes del Madrid ha sido tachada a menudo de imperialista y arrogante por sus competidores. En los últimos años, sin embargo, el Real Madrid ha seguido una estrategia de fichajes mucho más comedida e incluso ha generado un plus de fichajes durante varios años seguidos.

Los tiempos de los grandes gastos parecían haber terminado. Así que las cosas se mantuvieron sorprendentemente tranquilas también el verano pasado. Aunque el fracaso del fichaje de Mbappé provocó grandes reacciones en los medios, el Real Madrid mantuvo la calma. Muchos esperaban que el club lanzara una ofensiva de fichajes el verano pasado tras la cancelación de Mbappé. No fue así. En su lugar, sólo fichó al central alemán Antonio Rüdiger y al talento francés del centro del campo Aurélien Tchouameni. En el próximo verano, sin embargo, el club de la capital española podría compensar lo que muchos expertos ya esperaban el verano pasado: el amanecer de una nueva era con una impresionante ofensiva de fichajes.

Los albores de una nueva era para la Real: estadio y fichajes

Se espera que el modernizado y futurista Estadio Bernabéu desempeñe un papel importante en el futuro de la Real. Tras multitud de retrasos, los aficionados podrán disfrutar por fin del nuevo e impresionante estadio a partir del comienzo de la próxima temporada. Además, el Real Madrid se enfrenta a una convulsión con respecto a su propia plantilla.

Todavía hay incertidumbre sobre el futuro de jugadores clave como Toni Kroos, Luka Modrić y Karim Benzema, cuyos contratos expiran en verano. Además, siempre se especula sobre el futuro del exitoso entrenador Carlo Ancelotti. Mientras tanto, sin embargo, es muy probable que el entrenador de fútbol italiano continúe en los banquillos de la Liga Real la próxima temporada.

Los planes del Real Madrid en el mercado de fichajes: ¡de la defensa a la delantera!

El Real Madrid está a la caza de un nuevo lateral derecho para intensificar la competencia entre Dani Carvajal y Lucas Vázquez. Reece James, del Chelsea FC, es considerado el preferido por los responsables, pero el inglés aún está ligado a los Blues hasta 2028. Sin embargo, el club de la Premier League también está planeando generar ingresos por traspasos en medio de su propia convulsión, lo que podría suponer una oportunidad para la Real. Es casi seguro que el Real Madrid haya seleccionado al mediocampista inglés Jude Bellingham, del Borussia Dortmund, como uno de sus jugadores deseados. Mientras tanto, los royals de la capital española también se consideran favoritos para un traspaso, ya que, al parecer, el Liverpool FC se ha retirado de la batalla por Bellingham debido a su elevado precio. El Borussia Dortmund exige un traspaso muy superior a los 100 millones de euros.

Pero el Real Madrid no sólo se ha fijado en Jude Bellingham como refuerzo para su propio centro del campo. Gabri Veiga, del Celta de Vigo, también es codiciado. El joven español ha despertado el interés de numerosos clubes de primera esta temporada. A pesar de tener contrato hasta 2026, se dice que Veiga es relativamente fácil de conseguir gracias a una cláusula de salida de 40 millones de euros.

No es de extrañar que, según los medios internacionales, los rivales de la liga FC Barcelona, Manchester United, Manchester City, FC Liverpool y FC Bayern München también estén interesados en el español. Por último, pero no por ello menos importante, un sustituto para el goleador Karim Benzema tiene especial prioridad. El francés tiene ya 35 años y se le considera propenso a las lesiones. Hasta la fecha, no hay un sustituto adecuado para el delantero de talla mundial en la plantilla del entrenador Carlo Ancelotti. Además de Harry Kane, del Tottenham Hotspur, Dusan Vlahovic, de la Juventus de Turín, y Randal Kolo Muani, del Eintracht de Fráncfort, también se consideran posibles objetivos de traspaso del Real Madrid. Por supuesto, los rumores sobre Kylian Mbappé y Erling Haaland tampoco se apagarán.

Conclusión: El Real Madrid y los planes para la temporada 2023/24

En el deporte, las cosas siguen siendo apasionantes. Al final, no todos los rumores de fichajes se harán realidad. Lo que es seguro, sin embargo, es que el Real Madrid dejará a un lado su moderación de los últimos años, pondrá varios signos de exclamación en el mercado de fichajes y marcará el comienzo de una nueva era: ¡El Real Madrid en transición!