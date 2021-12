Rodgers no va a quirófano por fractura

GREEN BAY.- Se espera que Aaron Rodgers y los Packers de Green Bay opten por el camino del descanso, y no la cirugía, para ayudar en la sanación de la fractura del dedo pequeño en el pie de quarterback.

El head coach de los Packers, Matt LaFleur, dijo que Rodgers está “recopilando otras opiniones, así que veremos a dónde llega con eso”, pero una fuente dijo que no se espera que esas opiniones conduzcan a una cirugía durante la fecha libre de esta semana.

Los Packers (9-3) tienen libre hasta el 12 de diciembre, cuando enfrentarán a los Bears de Chicago en un partido de horario estelar en domingo por la noche.

“Lo más importante es sanar y cuidar mi dedo del pie”, reveló Rodgers el domingo, cuando se le preguntó sobre sus planes para la jornada libre.

NFL Network había reportado que Rodgers no planeaba someterse a una cirugía.

Rodgers se fracturó el dedo del pie durante su cuarentena por COVID-19 a inicios de este mes, y ha jugado los tres partidos más recientes casi sin preparaciones sobre el campo de prácticas.

La única práctica completa en la que participó durante este periodo fue la del 19 de noviembre, dos días antes de la derrota de los Packers ante los Vikings. Dijo que recibió una inyección de analgésico en el medio tiempo frente a los Vikings, pero no requirió una en la victoria del pasado domingo ante Rams.

“La diferencia es que no tuve que recibir una inyección al medio tiempo, así que definitivamente la sanación de esta semana al no entrenar (ayuda)”, reconoció Rodgers después de que tirara para 307 yardas y dos touchdowns en la victoria por 36-28 sobre los Rams.

“La semana pasada, intenté hacer algunas cosas en viernes, sentí que quizás necesitábamos un poco de energía y eso impactó un poco el domingo desde un punto de vista del dolor. Esta semana, solo hice la simulación del sábado y obviamente todas las de la semana, pero sin tiempo de entrenamiento, y pienso que realmente ayudó. Definitivamente ayudó, mirando los exámenes. La sanación, creo que está en un lugar mejor, así que definitivamente me he sentido mejor, pero me pisaron al inicio del partido, así que a finales del tercer cuarto, principios del último cuarto, definitivamente hubo algo de dolor con lo que estuve lidiando”.

Rodgers acumula 692 yardas aéreas y seis touchdowns sin intercepción.

Dijo después del partido del domingo que tomaría una decisión respecto a una cirugía después de pruebas adicionales.