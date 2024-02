Santiago Giménez buscará ponerle fin a su ‘maldición’, ante La Roma

TE PUEDE INTERESAR: Canelo vs Benavidez: Saúl Álvarez ya tendría rival para septiembre

No obstante, el Feyenoord viene golpeado de su eliminación en la Fase de Grupos de la Champions League con una marca de dos ganados y cuatro perdidos, (torneo donde Santi anotó dos goles) por lo que, el “Bebote” no es el único que busca tornar las cosas a su favor.

“Chaquito” no ha podido reencontrarse en el camino con sus marcas de goleo que lo colocaban en la cima de la Eredivisie con 19 tantos, razón por la que no suena descabellado pensar que este “duelo de titanes” entre ambos clubes, es la oportunidad perfecta de comenzar a reivindicarse.

Los de La Loba, estadísticamente, se mantienen superiores a los que serán sus rivales en estas instancia del torneo; se han medido en eliminatorias de la Europa League únicamente dos veces y las dos han sido triunfos italianos.

Pero el coraje y las ganas de vengarse con las que cuenta el Feyenoord, podrán reflejarse en la cancha mañana a las 2:00 p. m. en el juego que será transmitido a través de ESPN y Star+.

El 14 de enero del año en curso, Santi se hizo presente en el marcador por última vez. Desde entonces, han transcurrido ya ocho partidos entre Eredivisie, Europa League y Copa de los Países Bajos.

Cabe mencionar que aunque el seleccionado tricolor está teniendo problemas, su registro se mantiene positivo, ya que, de 30 compromisos, rescata 21 en la temporada. Todo esto, además de una expulsión que lo dejó fuera varios encuentros.

Por otro lado, La Roma no será para nada un rival fácil de vencer; no ha perdido ninguno de sus seis últimos partidos en casa contra rivales holandeses (2 victorias y 4 empates), contrario a un Feyenoord que no ha ganado ninguno de sus seis últimos partidos fuera de casa contra rivales italianos (1 empate y 5 derrotas).