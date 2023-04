La voz que da identidad en el Estadio Madero

Las noches beisboleras no son lo mismo sin esa “pimienta” que se saborea en el Francisco I. Madero y que, en gran medida es esparcida por la llamada “Voz del estadio”. Y ese sabor y pasión, no podrían transmitirse de una mejor manera si no lo hacía un amante del Rey de los Deportes que está cumpliendo un sueño: Diego Cortés.

A sus 33 años, Cortés está haciendo lo que cuando era niño veía como una realidad alterna. Ese sueño en donde podría ser él quien estuviera detrás de los micrófonos, animando y presentando el juego de la novena de casa, los Saraperos de Saltillo.

“Para mí era un sueño desde chiquito, yo venía para el estadio y siempre fue un sueño estar como voz oficial”, cuenta entre risas.

La frase “no puedes escapar de tu destino” toma vida de manera impresionante cuando se habla de la historia que llevó al licenciado en Comunicación a las filas saraperas.

Y ¿cómo es eso?

Lo que empezó como una invitación en redes sociales para una fiesta entre compañeros de trabajo, terminó llegando a los oídos de personas que quedarían encantadas con su voz.