Siboldi es encontrado culpable y recibe tres partidos de suspensión por agresión a Ditta

En conferencia de prensa, el Tano dejó en claro, que no se le tiene que juzgar al entrenador de los Tigres, pues el cómo director técnico sabe que no es fácil manejar la euforia y adrenalina que se vive en un partido.

“A veces no es fácil manejar la adrenalina que uno tiene adentro del campo de juego, somos seres humanos que tenemos que controlar muchísimas cosas, si hubo una intención o no realmente no lo sabría decir, pero me pongo del lado de él y sé que esa adrenalina no es fácil de manejar”, mencionó Ortiz.