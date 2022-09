Los Leones de Yucatán vinieron de atrás en la Serie de Campeonato de la Zona Sur, para eliminar a los Diablos Rojos del México con triunfo de 7-5 en el séptimo juego celebrado en el estadio Alfredo Harp Helú, y se medirán contra los Sultanes de Monterrey en busca de su quinto campeonato.

En un duelo de volteretas, los felinos tomaron ventaja en la primera entrada con dos anotaciones, y la aumentaron con tres más en el cuarto rollo; Diablos se había puesto en la pizarra con una rayita en su primera tanda.

Los pingos emparejaron las acciones con una carrera en el cierre de la cuarta y tres en la quinta, pero el verdugo de los Diablos Rojos, Luis Juárez, los acabó con doble productor en la octava entrada para mover los cartones 7-5. Jorge Rondón entró en la novena entrada para salvar el juego.

Mientras que los Sultanes de Monterrey barrieron en 4 juegos a los Toros de Tijuana, en un cuarto juego de locura, donde “Los Muchachos del Regreso” le hicieron honor a su apodo y remontaron un marcador de 8-0 y dejar en la novena entrada a los Toros tendidos en el terreno de juego para ganar 12 carreras por 10 y conseguir el título de la zona norte.

Pepe Maiz agradeció el permanente apoyo que han tenido de los aficionados, luego de no calificar a las finales el año pasado. “Algo que me gustó muchísimo fue que después de terminar el último out en esta final y que nos entregan la copa de campeones de la Zona Norte, estuvieron todos los muchachos unidos, rezando en el montículo dándole gracias a Dios”, indicó Maiz García

“Y luego Dios que nos envía esa lluvia como diciéndonos ahí les va este regalo, creo que es un mensaje que nos están mandando y yo estoy muy optimista de que nos sigan apoyando, nosotros le vamos a echar todas las ganas y para nosotros sería un gran éxito ser campeones después del fracaso que tuvimos el año pasado”.

A partir de hoy en Monterrey, iniciará la cuarta batalla entre melenudos y regios por el título de la Liga Mexicana de Beisbol. En la temporada 2006, los Leones vencieron a los Diablos Rojos en 7 partidos y cobraron venganza de los Tigres de la Angelópolis en 5 juegos para llegar a la final después de 17 años.

Y lo celebraron con la conquista del título ante los Sultanes de Monterrey que eran considerados los grandes favoritos, pero que cayeron 4 juegos a 1.

Al año siguiente, los norteños tomaron revancha en siete aguerridos juegos. Mientras que en la primera campaña de 2018, los melenudos levantaron la Copa Zaachila dirigidos por Roberto Vizcarra, quien va por su segundo cetro al frente de los sureños.

Los fantasmas grises buscan conseguir su título de liga numeró 11, que desde 2018 se les ha escapado y llegan a esta Serie del Rey con un gran descanso a comparación de los melenudos, será un choque de 2 novenas con mucho poder y quienes consiguieron sus últimos títulos de Serie del Rey en el año 2018