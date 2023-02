“Me retiro para siempre. Sé que el proceso fue un gran problema la última vez, así que cuando me desperté esta mañana, pensé en presionar grabar y avisarles primero. Entonces, no lo haré No será largo, solo obtienes un ensayo de jubilación súper emocional y usé el mío el año pasado”, señaló Brady en un video publicado en sus redes sociales.

Brady es siete veces ganador del Super Bowl y termina su carrera como el líder de todos los tiempos de la NFL en yardas aéreas (89 mil 214) y pases de touchdown (649). El tres veces Jugador Más Valioso de la liga pasó para 4 mil 694 yardas, la tercera mayor cantidad en la NFL, y 25 touchdowns la temporada pasada, su tercera con los Bucs.

“Mi familia, mis amigos, mis compañeros de equipo, mis competidores, podría seguir para siempre, hay demasiados”, dijo Brady con la voz quebrada en el video. “Gracias chicos por permitirme vivir mi sueño absoluto. No cambiaría nada. Los amo a todos”.

La carrera de Brady no siempre ha sido un camino de rosas. Seleccionado en el puesto 199 del Draft de 2000, pocos pensaban que ese quarterback de Michigan, con un cuerpo nada atlético, podría convertirse en un jugador importante en una liga tan exigente.

Su primer año se lo pasó en el banquillo y, en el segundo, la lesión de Drew Bledsoe le abrió la puerta para hacerse con una titularidad que no volvió a soltar nunca más.

Acabó llevando a los Patriots a ganar su primer Super Bowl de su historia en ese 2001. Las dos siguientes llegaron en 2003 y 2004. Las tres restantes con New England vinieron en 2014, 2016 y 2018.

Un total de 383 partidos disputados (48 de ellos en playoff), 286 victorias, 10 veces en la Super Bowl, siete anillos de campeón, cinco veces MVP de la Super Bowl, tres veces MVP de la temporada regular, 15 veces elegido para la Pro Bowl, tres veces All Pro... La carrera de Tom Brady siempre va a estar ligada a cifras monstruosas, inalcanzables para cualquier mortal.