‘Hicimos famosa a la persona correcta’: Yuya salió al rescate de influencer Eva de Metal y su hijo, tras vivir violencia en el hogar

Yuya se vuelve a posicionar dentro de las tendencias en los últimos días, debido a un acto generoso de su parte hacia la también creadora de contenido e influencer Eva de Metal.

Esto se da después de una publicación, hecha el 4 de julio, a través de X, que dice: “Jamás lo conté, pero el día que mi ex, me quebró los negocios, me sacó todo el dinero y nos dejó sin nada a mí y a mi hijo, hubo alguien que se acercó a nosotros: Yuya”.

Y el mensaje terminó agradeciendo el noble acto de la famosa joven: “Gracias a ella mi niño, pudo seguir estudiando”.