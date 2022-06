Ajuste en precio de cerveza será de hasta 5%

Un ajuste de 5% es el que se aplicará en el precio de la cerveza y es posible que se haga efectivo a partir de la próxima semana, señaló el presidente de Canirac Coahuila, Eder López.

Hasta el momento no se ha presentado algún ajuste, pero platicando con los directivos de las dos cervecerías, se contempla ese cinco por ciento de aumento; porcentaje que es similar al que se aplicó el año pasado; por lo pronto, la venta de cerveza representa hasta un 20% en las las bebidas con alcohol.

Recordó el problema que se está presentando con el tema del vidrio, aunque dejó claro que no hay un desabasto y no se ha afectado las operaciones, pues las cervecerías manejan entre 10 a 12 etiquetas, no se tenía una, se ofrecía otra opción.

Asimismo mientras que tampoco se surte agua mineral de 355 ml en botella de vidrio hay abastecimiento de botellas de PET de 600 mil, en el caso de los refrescos de botella de vidrio no se ha presentado problemas ni con Coca Cola, Cola Cola Light o Pepsi.

Por otra parte, señaló que el Día de la Madre generó una derrama económica de 35 mdp en Saltillo y 70 mdp a nivel estatal, por la celebración del Día del Padre se espera que sea la mitad, es decir, 17 y 35 mdp, respectivamente. Empezaron ya las reservaciones, al día de hoy se tiene un 30%.