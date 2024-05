Trabajos periodísticos publicados a principios de 2024 acusaban que el Cártel de Sinaloa había apoyado a López Obrador directamente , sin embargo no se había dado a conocer la identidad de quién presuntamente habría hecho esas entregas.

El libro detalla que “El Grande” confesó haber entregado dinero al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador para su campaña presidencial de 2006 y que también entregó dinero al ex secretario de Seguridad federal, Genaro García Luna.

Martín relata que la cantidad que “El Grande” pagaba por custodia para él y su familia, era de unos 300 dólares por semana hasta hace dos años y medio. Se reunía con varios expendedores en la parte trasera de un restaurante llamado “El Forastero”, ubicado en el periférico de Gómez Palacio, donde a menudo explicaba que tenía que ser él a quien le compraran la cocaína al precio de 13 millones de dólares por kilo. Entre los asistentes s esas reuniones estaban Juan “El Ruedas”, David Requejo , “El Padre”, “El Guacho” (ex ministerial). Arturo Gorena , Héctor Pineda “El Lic.” (ex locutor de un noticiero en Canal l2) y el dueño del restaurante, Alfredo Murcia , de nacionalidad colombiana; todos manejaban un número considerable de “tienditas”.

“Martín”, uno de los testigos, detalla en el documento que a finales de febrero de 2004 se enteró, por medio de tres agentes de la entonces Policía Ministerial de Gómez Palacio, que Sergio Villarreal “El Grande”, estaba reclutando gente para su organización, de preferencia policías o ex policías . Él fue uno de los invitados. La descripción que “Martín” hace de Villareal es “Estatura alta de aproximadamente 2 metros, Tez blanca apiñonada, complexión robusta, mas bien atlético, sus facciones de la cara: nariz afilada larga, ojos grandes de color café, pelo corto castaño, con cabellera rala, no usa barba ni bigote”.

La cocaína era llevada a Lerdo desde México, a veces llegaba de Chiapas. El chofer era Arturo Gorena Hermosillo , a quien “Martín” ubica como agente del Ministerio Publico de la Federación. La entrega era a un grupo de personas encabezadas por Ramiro Ceniceros , ex agente de la Policía Ministerial, mismo que entregaba en las “tienditas” y se encargaba de los cobros.

Miranda accedió, explicando que recibió una llamada reportando varias personas armadas en el domicilio. Así, la fiesta no se llevó acabo.

Rosario Castro se identificó con el general Miranda, solicitándole una orden de cateo. Al no haber orden oficial, exigió la libertad de las tres personas , alegando la falta de jurisdicción para detener a personas en los límites de Lerdo.

No especifica el día ni el mes, pero “Mario” agrega que en 2005, caso que “Martín” no recuerda, fue dada la orden de llevar cabritos y un borrego a una casa de Lerdo . Ahí tenían un invitado especial, el delegado de la PGR en el estado de Durango, Mario narra que al lugar llegó el entonces subdirector de Seguridad Pública en el municipio, Isaías Castillo Lura y su escolta, quien recibió una llamada al celular alertándolo sobre la presencia de militares. De inmediato, lsaías Castillo advirtió a las personas que resguardaban la casa que escondieran sus armas ante la presencia del Ejército , que iban encabezados por el general Miranda de la zona militar de Torreón, quienes rodearon ha casa y luego entraron domicilio. Isaías Castillo se identificó como funcionario y fue puesto en libertad. Detuvieron a tres personas que fueron subidas a una Hummer.

”Mario” comenta: “Claro Burciaga es el gatillero de la organización, es decir, el brazo ejecutor, fue quien participó en las muertes que descubrí anteriormente como lo son, las de los pilotos (hallados el 9 de febrero de 2007) y los Gavira Zapién (en octubre de 2006) y otras que no recuerdo, pero “El Grande” se lo llevó cuando iba a tomar la plaza de Chiapas, es decir la plaza para controlar el narcotráfico, y estuvieron un tiempo en ese estado hace como dos años” . La muerte de los Gavira Zapién fue porque -según “Mario”- Sergio Villareal aseguraba que Carlos Gavira Zapién estaba haciendo mucho alboroto en la ciudad, efectuando robos a mano armada y eso hacía ruido dentro de la plaza. También, porque lo vinculaba con una organización criminal opositora. A Carlos Gavira se le detuvo un fin de semana, “El Tagle” le sembró 20 grapas de cocaína.

El 21 de febrero de 2007 desapareció Francisco León García , “Pancholeón”, ex candidato al Senado por el PRD, cuando se dirigía a una mina de la familia. “Martín” refiere que años antes fue presentado a “El Grande” por “El Guacha” , y luego ambos comenzaron a frecuentarse.

Durante las charlas, Francisco León refería ser un candidato fuerte, que incluso podía ganar la alcaldía de Gómez Palacio. Necesitaba dinero para su campaña, así que Sergio Villarreal comenzó a apoyarlo con 10 mil dólares por semana para su precampaña. “Mario” detalla que Francisco León recibía esos 10 mil dólares semanales desde mediados de 2006.

Agrega que “El Grande” pagó el evento de cierre de campaña en el lecho seco del Río Nazas, con la Banda Limón, erogando al alrededor de 30 mil dólares. Aclara que Francisco León le prometió a ”El Grande”, que en caso de ganar la Presidencia Municipal, le concedería diversos puestos dentro de su Ayuntamiento. Entre ellos el de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Francisco León no ganó, y desde aquel 21 de febrero cuando desapareció no se sabe nada de él, incluso si aún sigue con vida o no.