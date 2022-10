Alertan peligro por créditos impagables

CDMX.- Créditos por 500 u 800 pesos se están convirtiendo en deudas de entre 15 mil y 20 mil pesos para un segmento de la población que ha optado por préstamos rápidos para salir de emergencias, pero con intereses impagables.

En un escenario de ingresos impactados por la alta inflación y elevadas tasas de interés, el director general de Defensa del Deudor, Ángel González, alertó por el sobreendeudamiento que se presenta principalmente en créditos solicitados por internet.

“Ahora lo que estamos viendo que se está descuidando, y que ya incluso empezó a tener problemas bastante serios desde el año pasado todas las instituciones que ofrecen créditos y que no pertenecen al sistema bancario tradicional. Ofrecen préstamos a partir de plataformas digitales o esquemas tradicionales, y se enfocan al sector no atendido por bancos”, dijo.

De igual forma, explicó que, en la compleja situación económica actual, los clientes solicitan créditos para pagar otros préstamos, sin analizar su capacidad de pago, lo cual pone en riesgo sus finanzas personales.

En su opinión, el problema lleva a algunas firmas a detener la colocación de crédito. Por ejemplo, la plataforma NanoPay ha comenzado a bloquear las tarjetas de clientes sin explicación, aun con saldo a favor.

En redes sociales, los usuarios de esta firma han reportado que no ha habido respuesta de la empresa, la cual no ha dejado de cobrar a pesar de que ya no les permite hacer uso del crédito.

El especialista resaltó que este problema no tiene que ver con el esquema de montadeudas, ya que incluso ese tipo de fraude tuvo una ligera disminución a partir de los operativos realizados recientemente por autoridades de la Ciudad de México.