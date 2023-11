¿Cuáles son los indicadores bursátiles más importantes en México?

Los indicadores bursátiles juegan un papel crucial en la evaluación y seguimiento de los mercados financieros. En México, existen varios índices utilizados para medir el desempeño de las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el mercado bursátil.

A continuación, analizaremos los principales indicadores utilizados en México y su relevancia en el mundo financiero.

IPC (Bolsa Mexicana de Valores)

El IPC, o Índice de Precios y Cotizaciones, es el indicador de referencia de la BMV. Desde junio de 2017, el S&P Dow Jones Indices es el encargado de calcular, producir, operar y distribuir los índices de la BMV.

Cualquier calculadora de inversiones que opere en el mercado mexicano tiene en cuenta este índice para hacer sus análisis, ya que está compuesto por las 35 acciones más negociadas y líquidas listadas en la BMV, siempre que cumplan con los criterios de tamaño y liquidez.

Es importante destacar que el IPC excluye a las Fibras y los Fideicomisos Hipotecarios. El índice se balancea dos veces al año, en marzo y septiembre, y no permite que ninguna serie accionaria tenga una ponderación superior al 25 %. Además, la ponderación acumulada de las cinco series accionarias más grandes no puede exceder el 60 % del índice. Actualmente, América Móvil (AMX) representa el 13.11 % del IPC.

FTSE (BIVA)

El FTSE, o FTSE BIVA, es otro índice de relevancia en México. Este índice es calculado y distribuido por FTSE Russell, una empresa del London Stock Exchange Group (LSEG). A diferencia del IPC, ofrece una mayor sectorización, lo que brinda a los inversionistas la oportunidad de diversificar sus portafolios.

El índice está compuesto por empresas grandes, medianas y pequeñas, y su ponderación se basa en el valor de capitalización de cada empresa.

Este índice también incluye a los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) y se caracteriza por no tener un número fijo de integrantes; aumenta conforme crece el mercado. Las revisiones se realizan de manera semestral, en marzo y septiembre, y pueden incluir Ofertas Públicas Iniciales antes del rebalanceo. En el FTSE BIVA, América Móvil (AMX) tiene un peso del 13.88 %.

Otros índices a tener en cuenta: Dow Jones, S&P y Nasdaq 100

Dada la cercanía de México a los Estados Unidos, los índices bursátiles de este país también son de gran relevancia. Entre los más destacados se encuentran:

Dow Jones Industrial Average (DJIA): Este índice está compuesto por las 30 empresas más destacadas de la Bolsa de Nueva York (NYSE) y NASDAQ. Gigantes como Apple, Microsoft, JPMorgan Chase y Exxon forman parte de este índice.

S&P 500: Representando la mayoría del mercado bursátil de EE. UU., este índice incluye a 500 de las mayores empresas. Grandes compañías como Microsoft, Apple, Amazon y Facebook dominan este índice.

Nasdaq 100: Compuesto por las 100 empresas más grandes, excluyendo las financieras, del Nasdaq Stock Market. Su composición abarca empresas tecnológicas y de otros sectores como farmacéuticas y comercio electrónico. Es considerado un indicador del desempeño tecnológico y abarca empresas nacionales e internacionales.

Las empresas más grandes de México

La principal empresa mexicana en términos de capitalización de mercado es la “telco” América Móvil (US$ 51.5 mil millones). Le siguen la multinacional de bebidas FEMSA (US$ 28.5 mil millones) y la empresa minera Grupo México (US$ 14.6 mil millones).

El listado de las 10 principales lo completan Wal-Mart de México, los Grupos Aeroportuarios del Pacífico, del Sureste y del Centro Norte, el Grupo Financiero Banorte, Bimbo y CEMEX. Estas empresas representan una parte significativa de la economía mexicana y tienen una presencia destacada en la región y a nivel mundial.

En conclusión, en México, al igual que en otros lugares del mundo, los indicadores bursátiles desempeñan un papel crucial en la evaluación de los mercados y la toma de decisiones financieras. Cada uno de estos índices ofrece una visión única del desempeño de las acciones y es utilizado por inversores y analistas para evaluar el estado de los mercados financieros.