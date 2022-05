Después de 30 años, McDonald’s se va de Rusia

En este sentido, Chris Kempczinski , director ejecutivo, precisó en el comunicado que estaba orgulloso de los más de 60,000 trabajadores empleados en Rusia y que la decisión fue “extremadamente difícil”, pero que “ nuestro compromiso con nuestros valores significa que ya no podemos mantenernos allí ”.

“ La crisis humanitaria provocada por la guerra en Ucrania y el entorno impredecible para operar allí han llevado a McDonald’s a concluir que el negocio en Rusia ya no es sostenible, ni es consistente con los valores de McDonald’s ”, explicó en un comunicado la compañia.

Así mismo, el pasado 8 de marzo McDonald’s ya había informao que cesaba temporalmente su negocio en Rusia y que cerraba temporalmente sus alrededor de 850 restaurantes tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, sin embargo, hasta este momento estuvo manteniendo y pagando a sus trabajadores allí.

TE PUEDE INTERESAR:

Abandona GM mercado ruso en represalia por la guerra

“Este es un tema complicado que no tiene precedentes y tiene profundas consecuencias”, indicó Chris Kempczinski, director ejecutivo de McDonald’s, en un mensaje a las franquicias, empleados y proveedores obtenido por The New York Times.

TE PUEDE INTERESAR:

México, país de América Latina que más le pegó guerra de Ucrania

Por su parte, McDonald’s (MCD) explicó que a sus empleados se les seguirá pagando hasta que se cierre la transacción y que “mantendrán el empleo con cualquier comprador potencial”.

Con información de la Agencia EFE.