Inauguran 7° Congreso Internacional de Excelencia

Durante su segundo día de actividades, se realizó la inauguración del 7° Congreso Internacional de Excelencia Operacional+Innovación, de Canacintra Coahuila Sureste.

En la inauguración participaron el presidente de esta cámara, Eduardo Garza Martínez, el tesorero de la Canacintra, Arturo Reveles, y el director de Fomento Económico de Saltillo, Mario Mata Quintero, entre otros.

Mientras que el jueves por la tarde, durante el Best Management Practices Session, se contó con una participación de más de 40 directores y gerentes de plantas, para el segundo día del evento se contó con más de 85 gerentes, mandos medios y líderes de plantas.

Los conferencistas de ayer fueron Gonzalo Matteoda de Siemens con el tema “El viaje de la transformación digital: mejores prácticas operativas para enfrentar el reto”. En su ponencia uno de los temas que abordó fue el home office, destacando que entre el nuevo talento, hay quien pide trabajar 100 por ciento bajo esta modalidad, sin embargo, añadió que se debe tener un esquema flexible porque mucha transferencia de conocimiento y de cultura se hace de manera presencial.

“Las personas aprenden cómo su líder, cómo el jefe habla con las personas, cómo responde a los clientes y esa transferencia de conocimiento y de cultura que se hace en forma presencial se puede perder cuando es todo un esquema virtual”, aseguró.

A su vez, el coach empresarial y director CAHA, Carlos Olguín en su conferencia “Liderazgo con propósito” indicó que se debe lograr que los equipos de trabajo dejen de ver a la digitalización como la amenaza del fantasma, no hay reemplazo por robots, sino que se debe abrazar como una herramienta.

En el caso del liderazgo, resaltó factores como crear, verificar y facilitar, así como indicadores referentes a lo conveniente, la confianza mutua, la productividad y la trascendencia, así como tener la capacidad de aprender, la competencia para desarrollar colaboradores, la agilidad para tomar decisiones y ser también humildes.

Mientras que el consultor internacional de CEO’s, José Torres Alemany, en su ponencia “Adaptación y los reto de la evolución en Industria 4.0”, compartió que las empresas que sean capaces de integrar al negocio la tecnología y las personas serán los líderes de este futuro.

“La digitalización inteligente no tiene vuelta atrás, se debe entrar con un plan a largo plazo dando pasos ágiles” y añadió que hoy el pez grande ya no se come al chico, hoy se tiene un nuevo paradigma.