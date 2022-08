El sobrendeudamiento es un nuevo riesgo para las finanzas de las familias mexicanas, que por los altos niveles de inflación enfrentan falta de liquidez y recurren a la gran oferta de créditos y préstamos que promueven financieras no bancarias, bancos y empresas de tecnología financiera.

Llamadas de los bancos para ofrecer préstamos personales o de nómina; volantes y anuncios que ofrecen préstamos de forma rápida o avisos por medio de las aplicaciones de un dispositivo móvil, son el gancho con el que las personas solicitan crédito en el momento que más lo necesitan, pero sin pensar en el futuro.

Anuncio

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de julio, la inflación se colocó en 8.15 por ciento, el nivel más elevado desde hace 22 años. El segmento en dónde más tiene impacto es en los alimentos.

Te podría interesar: Estas son las apps ligadas a fraudes y extorsión de ‘montadeudas’

Según el organismo, al cierre de julio, los productos que más han resentido el alza de precios fueron el huevo, cuyo costo se incrementó 8.31 por ciento comparado con el mes anterior; la naranja, 15.51; la papa y otros tubérculos, 11.96; la cebolla, 13.79, y el tomate verde, 20.41 por ciento.

Anuncio

Se trata de productos básicos, por lo que las familias tienen que distribuir el gasto de una forma diferente para hacer rendir el dinero. Sin embargo, al tener la opción de un préstamo, lo solicitan sin darse cuenta que adquieren nuevas deudas para la próxima quincena.

El alza en las solicitudes de créditos personales o de nómina ha tenido un auge en el segundo trimestre del año, en todos los bancos, grandes y de menor escala, según información del Banco de México; mientras la demanda por tarjetas de crédito se ha mantenido estable.

Alertan de fraudes

Anuncio

A las afueras del World Trade Center de la Ciudad de México y en diversos vagones del Metro, instituciones no bancarias ofrecen préstamos que están autorizados en menos de 12 horas. Aunque ofrecen liquidez inmediata, a largo plazo la deuda termina siendo muy grande, ya que, en promedio, el costo anual total (CAT) de estas herramientas va de 100 a 440 por ciento.

La mayoría de las instituciones no bancarias que ofrecen estos créditos son sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes), que no están reguladas ante las autoridades financieras, pero en otros casos son los fraudes llamados “créditos milagros”, que ofrecen liquidez, pero con un anticipo de por medio para después desaparecer.

Te podría interesar: Deben casi 160 mil pesos tres de cada 10 tarjetahabientes mexicanos

Anuncio

“Te préstamos hasta 10 mil pesos de inmediato. Se requiere cuenta de banco, identificación oficial, comprobante de domicilio y tres referencias. Búscanos”, se lee en diferentes volantes que reparten personas en algunos puntos de la ciudad. En un caso, el CAT es de 119 por ciento; en otro es de 223 por ciento y en otro de 449 por ciento.

“Me llamó el ejecutivo de la sucursal a la que voy y me ofreció un crédito personal de 120 mil pesos, la oferta era tentadora, pero terminaba pagando casi el doble si lo aceptaba”, dijo en entrevista María Flores, una jubilada de 56 años.

Algo similar ocurre con las aplicaciones digitales. En el caso de Didi, ofrece préstamos para necesidades diarias que van desde 500 hasta 30 mil pesos, pero las tasas de interés dependen del riesgo de cada cliente, y el CAT va de 60 a 242 por ciento.

“Me ofrecieron un préstamo de 10 mil pesos, y debido a que ya no me alcanzaba para completar la quincena decidí aceptarlo; pedí en mayo, pensé que podría liquidar el siguiente mes y no pude, y ahora ya debo más de los 10 mil pesos”, declaró Ricardo Alarcón.

Las recomendaciones

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), recomienda a las personas que en este momento, de no ser necesario, no soliciten ningún crédito.

Anuncio

En caso de ser un deudor, incita a la población a ver cuales son las deudas más altas y liquidarlas a la brevedad, y de no ser posible y tener que recurrir a financiamiento, que éste sea utilizado para pagar todas las deudas y quedar con una sola. También, aconseja que de un salario real, solamente 30 por ciento sea utilizado para pagar deudas.

La Condusef también asegura que es necesario que en estos momentos ninguna persona acepte un préstamo si el otorgante no hace una revisión al Buró de Crédito y que además pida “dinero para prestar”, porque éstos usualmente son fraudes.

Con información de La Jornada