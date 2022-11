Twitter cobraría también por videos, ¿Musk prepara una versión para adultos?

El Twitter de Elon Musk sigue adelante con los planes de cobrar por el contenido, incluidos los videos, que se publican en la red social.

De acuerdo con The Washington Post, entre los planes del multimillonario está una nueva función que permitirá a las personas publicar videos y cobrar a los usuarios por verlos.

Los usuarios que no hayan pagado no podrán ver el video, pero podrían darle me gusta o retuitear.

El diario estadounidense explicó que parte de esas ganancias se las quedará la red social, según un correo electrónico al que tuvo acceso.

El correo electrónico no especifica qué tipos de videos podrían publicar los creadores; sin embargo, plantea la preocupación de que los usuarios puedan publicar contenido con derechos de autor o usar la función para estafar a otros.

Además, un empleado de Twitter, que habló bajo condición de anonimato para el Washington Post, dijo que parecía una función que probablemente se usaría, al menos en parte, para contenido para adultos.

La idea de Musk no ha sido bien recibida por el equipo de Twitter, pues han dicho que en este proceso se ha “identificado el riesgo como alto” ya que podría afectar la confianza creador y usuario, por lo que el equipo de Product Trust señaló que la función se someterá a una breve revisión interna sobre esos problemas antes de seguir adelante.

Musk compró la empresa por 44,000 millones de dólares la semana pasada, asumiendo una deuda de miles de millones y prometiendo a sus compañeros inversores una gran rentabilidad, a pesar de que algunos analistas valoran la empresa en aproximadamente la mitad de ese precio.

La función de video pago marcaría un cambio significativo para la plataforma, que es mejor conocida como un lugar para que los usuarios compartan públicamente pensamientos breves, memes y enlaces.

