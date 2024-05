Educación sostenible, gamificada y humana: los rostros de la Universidad Carolina en su décimo aniversario

Estamos muy orgullosos de poder aventurarnos con este objetivo. Seríamos la primera universidad en México en lograr este objetivo. Hay otras universidades que ya se lo han propuesto, pero lo ponen para el 2040 o el 2050. Nosotros, ahora en verano, vamos a firmar la carta de Race to Zero que impulsa las Naciones Unidas.

EGF: Yo los siento disruptivos. Vienen con nuevos paradigmas, que a mí me encantan, porque nos retan a cuestionar cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo hacemos o no familia. Nos retan a todo. Creo que vienen con muchos cuestionamientos y están hallando su lugar y propósito.

EGF: Empiezo por lo personal. Es increíble cómo me han mantenido cuestionando cada decisión que hago en mi vida. En términos ambientales, en términos de mis roles de género, mi rol como autoridad, como posible líder de opinión o lo que sea. Cada decisión, cada cosa que publico, siento aquí la conciencia de mis alumnos. Siento la voz de mis alumnos. Me hace mucho más consciente de que cada cosa tiene que ser muy deliberada, con mucha decisión, con mucho pensamiento. ¿Por qué? Porque ahora sí que tengo una conciencia de 5 mil alumnos detrás y eso me mantiene fresco, pero al mismo tiempo congruente. Me mantiene en esta búsqueda constante de la congruencia.