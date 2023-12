¿No te depositaron tu beca Benito Juárez? Esto es lo que debes hacer

Si no está reflejado la fecha del depósito, no entres en pánico , te llevará un minuto el trámite en línea para resolver este problema.

Las siguientes instrucciones aplican para los diversos becarios. Ya sea los niveles de educación básica, media superior o superior . Estos pasos únicamente servirán para las personas que tengan más de 45 días con la tarjeta de bienestar. Si tú no entras en este rango, te recomendamos estar al pendiente de un anuncio oficial.

Si eres beneficiario de la beca Benito Juárez y aún no te han depositado, presta atención, y sigue estas recomendaciones para saber qué hacer.

-Entrar al Buscador de Estatus, dando clic aquí

-Deberás colocar los 18 dígitos de tu CURP y seleccionarás buscar

-Selecciona la ventanilla virtual y llena el formulario correspondiente. (Nota elige el que indica que aún no has recibido el depósito, no para agendar citas.)

Una vez finalizado los anteriores pasos, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, se tendrá que poner en contacto contigo, en caso contrario, deberás estar al pendiente de la aplicación Banco del Bienestar para comprobar que se vea el pago reflejado.

¿CUÁNDO DEPOSITAN LA BECA?

Para saber la fecha de los futuros depósitos que se te irán dando deberás seguir estas instrucciones:

-Ingresar al Buscador de Estatus, dando clic aquí

-Coloca tu CURP

-Selecciona ‘Becas emitidas 2023’

-Da clic en ‘Fecha de depósito’

De esta forma podrás saber cuando recibirás la beca.

