‘A AMLO le importa más Cuba que Coahuila’... Anaya arremete contra López Obrador (video)

El ex candidato presidencial y ex dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde hace mucho tiempo abandonó a los mineros, pues no cuentan con las condiciones necesarias para laborar, dijo.

En su nuevo video semanal, el panista recordó que hace un año, justo antes de que AMLO lo “sacara a la mala del país”, visitó una mina muy parecida a la que colapsó el 3 de agosto, en la cual descendió 30 metros de profundidad a bordo de un tambo.

“La verdad es que hasta que te metes a la mina con ellos, te cae el veinte de la manera en que se juegan la vida”, dijo, pues uno de los mineros le contó que si colapsa uno de los soportes, se les viene encima la mina, en la cual la entrada también es la única salida.