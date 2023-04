Abasto de agua en San Luis Potosí está garantizado: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es grave el problema del desabasto del agua en la zona metropolitana en San Luis Potosí no es grave, por lo que se dirigió a la población de la entidad para decirles que no se quedarán sin el líquido.

“De acuerdo con la plática inicial con el ingeniero Germán Martínez (director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no es un problema grave afortunadamente, que se vayan a quedar sin agua y ya se está atendiendo”, dijo al inicio de su conferencia matutina.

Por su parte, el director de Conagua detalló que la demanda total del agua para la zona conurbada de San Luis Potosí es de 3 mil litros por segundo y que el abastecimiento se lleva a cabo por medio de aguas subterráneas y superficiales.