Acusaciones de Ebrard contra Sheinbaum ‘sin ninguna prueba’, reitera Mario Delgado

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que las quejas hechas por el ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, en contra de la antigua Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no tienen fundamento alguno.

Asimismo, consideró que el aspirante presidencial no ha presentado ninguna prueba de la supuesta intervención de la Secretaría de Bienestar en presuntos acarreos a favor de su compañera.

“Las cartas que nos han mandado no contienen ninguna prueba y nos piden actuar en contra de una secretaría de Estado, lo que es ilógico, también y tampoco han presentado denuncias ante las autoridades y qué bueno que no lo hayan hecho porque no hay pruebas, no hay nada contundente y por eso ya contestó el presidente”, alegó.

Delgado advirtió que la representante de Marcelo Ebrard, Malí Mícher, envió una carta que apunta al evento donde el ex canciller presentó “pruebas contundentes”, sin embargo, “es público el evento, no hay pruebas”.

Cabe destacar que el aspirante a la candidatura también mostró inconformidad sobre las empresas encuestadoras que resultaron ganadoras en el sorteo, pues dos de ellas son presuntamente promotoras de Claudia Sheinbaum, según el medio Milenio. Al respecto, Delgado apuntó que éstas también fueron propuestas por Manuel Velasco.

“Insisto en que el papel de las encuestadoras está muy vigilado por la y los aspirantes, no hay manera de que alguien quisiera alterar el resultado, que alguien quisiera meter mano y será una encuesta 100 por ciento auditable, con papel seguridad, firmada por cada uno de los representantes, no hay espacio para la manipulación o la sospecha”, aterrizó el líder nacional.