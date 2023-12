Adrián Marcelo recibe golpiza por parte de influencer durante la Viral Fight (VIDEO)

¿DE QUÉ TE RÍES? TIKTOKER GOLPEA A ADRIÁN MARCELO

En el clip compartido masivamente en redes sociales se puede observar a ‘Fofo’ Márquez caminando por un pasillo mientras Adrián Marcelo se encuentra en un rincón. Aparentemente, Marcelo estaba grabando el segmento de un programa.

Cuando Márquez pasa a un lado del regiomontano, este le dice ‘No me saludes’ y continúa su paso; no obstante, el regiomontano comenzó a reírse, lo que molestó al tiktoker y detonó en la agresión.

Al momento, Rodolfo se volteó y golpeó repetidamente a Adrián Marcelo para luego gritarle: “¿De qué te ríes, eh?, ¿de qué te ríes?”.

¿POR QUÉ SE MOLESTÓ ‘FOFO’ CON ADRIÁN MARCELO?

En otro video, Fofo Márquez explicó a la cuenta de TikTok ‘Puro Recto’, que su relación con Adrián Marcelo no es buena desde hace tiempo, luego de haber coincidido en un programa de televisión en Monterrey.

El influencer explicó que el ex conductor de televisión se ha burlado de él en diferentes ocasiones, lo que intensificó su enemistad.

También dijo que ya le había pedido a Adrián que no le hablara: “No quiero convivir con Adrián para nada, le voy a poner un verg**. Todavía se ríe de mí. Le dije: ‘nomás no me hables, paro’ y el güey se ríe de mí”, señaló.