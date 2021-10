Agentes del INM provocaron aborto a esposa de haitiano tras golpearlos

Además indicó que, tras la agresión, su hija sufre secuelas psicológicas que no le han sido atendidas y tiene pesadillas. De acuerdo con Morange, en un primer momento pretendieron no hacer público lo que les pasó, pero a casi un mes de los hechos y con pruebas de lo ocurrido se decidieron a romper el silencio.

Señaló que no todos los agentes del INM actúan con violencia, pero en particular los que estaban en un retén con agentes de la Guardia Nacional, en Frontera Comalapa, sí fueron violentos con él y su esposa.

“Yo no sé por qué ese trato a los haitianos, si venimos pacíficamente”, lamentó. Sostuvo que ellos no vinieron a pelear a México y que, como todos los ciudadanos en este país, deben acatar las leyes mexicanas. Emigrar no es un delito en este país, migrar es un derecho, abundó.

Detalló que vienen de un país con inseguridad y violencia, con pobreza extrema, que ha sido asolado por terremotos, por el magnicidio de su presidente y devastado por huracanes. Y llegaron a México no con armas de juego o cuchillos, sino armados de valor para trabajar y sacar adelante a sus familias.

Morange señaló que sus hermanos haitianos lo eligieron como líder de la comunidad en esta frontera sur, pero no para pelear violando las leyes mexicanas, sino para pelear pacíficamente que se les respete el derecho a migrar y buscar una mejor calidad de vida.

INM suspende a agente

Tras la denuncia pública de Edelince Morange, esta noche el INM dijo que reprueba todo acto que vulnere los derechos humanos y la dignidad de las personas en condición de tránsito por territorio nacional. Y dio a conocer que “suspendió de manera inmediata al Agente Federal de Migración (AFM) que aparece en un video difundido a través de medios de comunicación en el que agrede a una mujer migrante”. Y, derivado de ello, se dio vista al Órgano Interno de Control (OIC) del INM, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para los efectos que correspondan.