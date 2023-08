Alfaro rompe con MC rumbo al 2024; acusa a Dante Delgado de tomar decisiones unilaterales

El gobernador de Jalisco , Enrique Alfaro , puntualizó que no tiene aspiraciones para participar en el proyecto de Movimiento Ciudadano para las elecciones de 2024 ; acusando que “ ya no entiendo” las decisiones del partido, las cuales destacó que se han tomado de manera unilateral desde que Dante Delgado encabeza la dirigencia nacional.

“Yo ya no quiero participar... Me parece que en la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano no hay claridad de lo que se está haciendo y se están cometiendo errores muy graves. Que cada quien asuma su responsabilidad, yo no seré parte de esas decisiones”, afirmó el Gobernador en un video publicado en redes sociales.

El mandatario jalisciense también expresó en entrevista con medios de comunicación que quieren “someter” a todos a la “voluntad” de la dirigencia del partido a nivel nacional.

“Cuando yo participe en Movimiento Ciudadano, los llevé a ganar elecciones muy importantes, encabecé un proyecto exitoso, convertimos este proyecto en uno de mucho mayor alcance nacional, estoy muy orgulloso de lo que hice y con lo que generé para MC. Yo ya no tengo interés en participar en un proyecto que no entiendo, en donde todo se decide de manera unilateral y que simple y sencillamente nos quieren someter a todos a la voluntad de quienes dirigen el partido a nivel nacional;

No voy a pelear ni disputar nada, que ellos tomen sus decisiones y que tengan suerte... Respeto mucho a Dante [Delgado], pero las decisiones que está tomando no van a tener mi acompañamiento. Yo no voy a ser parte de lo que viene para Movimiento Ciudadano”, agregó Alfaro en la entrevista con medios de comunicación.