AMLO afirma que en el Poder Judicial es donde hay ‘notoriamente más impunidad’

Al considerar que el uso de facturas falsas “es un descaro tremendo”, descartó que se revierta la prisión preventiva en estos casos “porque aquí lo vamos a denunciar”. Antes, añadió, “hacían lo que querían porque la gente ni se enteraba, no se sabía quienes eran los jueces, los magistrados, los ministros, todo era casi en la clandestinidad, ahora no. Y hay que seguir denunciando”.

“No es ánimo de estar socavando la credibilidad del Poder Judicial, porque no se puede también generalizar, es en algunos casos, pero sigue presentándose ese problema, y no se inicia ningún proceso de investigación, y la Judicatura es para eso; es el Poder Judicial dentro del Poder Judicial”, agregó.

Momentos antes de presentarse el informe semanal Cero Impunidad, el titular del Ejecutivo federal ponderó que con dicho informe se manda el mensaje de que “no sirve, no funciona el moche, el tener en nómina a policías, comprar autoridades, eso puede ser que todavía se lleve a cabo en algunos lugares, pero no es la regla, es la excepción. Lo de la venta de la plazas, todo aquello que predominaba”.

Relató el caso de un gobernador, del cual no específico de cuál estado de la República, quien le reveló que tras entrar en funciones un par de empresarios le pidieron una audiencia, en la que le revelaron que se dedicaban a actividades de narcotráfico, a cambio de un “moche”, el cual ofrecieron mantener. Afirmó que el gobernador rechazó el ofrecimiento y les pidió dejar la entidad.

Adujo que estos episodios eran comunes en el pasado, pero recalcó que ahora “el que cometa delito es castigado, sea quien sea, y no hay acuerdos, no hay ninguna negociación. También esto les ayuda a los de la delincuencia para que sepan claramente de que no se permite la impunidad, que no les vayan a ir a decir, es que no te preocupes, no va a pasar nada. Ya es otra cosa distinta y ojalá en los estados se transmita el mismo mensaje, porque esto ayuda mucho”.

Consultado sobre si hay actualmente algún gobierno estatal involucrado con grupos criminales, dijo: “No sé cómo puedan darse estas relaciones ahora, ha cambiado mucho. Ayuda el que se emitan estos mensajes y se tengan mesas de seguridad en los estados en los que participan autoridades federales”.

“No ha habido hasta ahora estos evidentes acuerdos de autoridades estatales, a lo mejor, a nivel municipal, pero ya no es un asunto generalizado”, aseveró.

Detalló que no todos los gobernadores asisten a las mesas de seguridad en sus entidades, aunque explicó que la mayoría de los gobernadores y gobernadoras sí acuden.

A la vez, insistió que en dichas mesas, al participar también autoridades estatales, genera que no haya alguna autoridad con mando absoluto. “Entonces hay coordinación que no existía, entonces no depende el otorgar impunidad de una autoridad, es que es un equipo, es un trabajo coordinado, todo eso ayuda mucho”, concluyó.

Con información de medios