AMLO anuncia regularización de ‘autos chocolate’ en Michoacán

Este día, el presidente López Obrador anunció que además de la frontera norte, en Michoacán también se regularizarán los autos “chocolate”.

Durante la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en Zitácuaro, AMLO dio como plazo hasta el 31 de diciembre para que los paisanos ingresen autos a la entidad y se puedan legalizar, y pidió a los distribuidores de autos nacionales comprensión, ya que no todos los mexicanos tienen recursos para comprar un auto nuevo:

“Espero que entiendan los distruibuiodres de vehículos nuevos, que entiendan que no todos tienen para comprar un carro nuevo y todos tenemos derecho a ser felices y yo estoy seguro que ellos van a entender que buscamos el bienestar del pueblo no ser egoístas y no estar pensando nada más en nosotros y los negocios”, afirmó, y dijo que esta es su manera de agradecer a los paisanos por el envío de remesas.

Recordemos que el pasado mes de octubre AMLO emitió un decreto para regularizar los autos ilegales en los estados fronterizos de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.