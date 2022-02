AMLO contra Loret, Brozo y Aristegui no resolverá sus problemas, sino los puede empeorar

Andrés Manuel López Obrador parece que decidió que los periodistas son sus enemigos, pero esto no resolverá sus problemas, sino los empeorará.

Por lo que pelearse, insultarlos y descalificarlos, y crea condiciones de alto riesgo para la integridad de los periodistas.

De acuerdo con la columna de Raymundo Riva Palacio publicada por VANGUARDIA, AMLO actúa como si el lenguaje abusivo contra periodistas no fuera a tener repercusiones futuras, pero eso lo hace estar equivocado.

Ya que las fronteras de respeto y civilización están rotas y cualquier cosa puede suceder.

Por lo que la violencia contra periodistas en México ha mostrado los síntomas de una putrefacción sistémica.

Agrega que AMLO atacó con insultos, mentiras y difamaciones a un grupo de periodistas e intelectuales que criticaban sus políticas.

Ese pequeño grupo había sido consistente en su abordaje con otros presidentes, pero convenientemente AMLO lo olvidó. Gradualmente, con más ataques a la prensa, más periodistas fueron perdiendo el miedo de ser linchados en la mañanera y empezaron a defenderse.

El viernes pasado, AMLO embistió a Carmen Aristegui, que cayó de su gracia y se convirtió en una enemiga más tras la publicación de un trabajo colectivo sobre el negocio chocolatero de sus hijos.

No toleró que hiciera su trabajo, al que no evaluó en sus méritos, sino la calificó en el contexto de su maniqueísmo de si no están incondicionalmente con él, son aliados de sus enemigos. La acusó de hipócrita y embustera, porque “engañó durante mucho tiempo”.

También en diversas conferencias matutinas ha atacado a Carlos Loret de Mola y lo acusó de “corrupto, golpeador, mercenario y sin principios”, y Loret le respondió que “el Presidente sólo responde con calumnias, porque es lo único que sabe hacer”.

AMLO atacó a Brozo, el payaso inventado por Víctor Trujillo, quien el viernes pasado, le respondió de una forma como no se recuerda que le hayan hablado públicamente a un Presidente.

La línea de respeto a la investidura presidencial está borrada, pero quien la eliminó fue el propio AMLO con sus abusos retóricos contra la prensa y los periodistas

AMLO comenzó a hablar sobre medios y comunicadores argumentando su derecho de réplica. Estos derechos siempre han existido, máxime cuando se trata de un Presidente. Esa dialéctica de confrontación de presidentes con medios y gremio no es nueva, pero la violencia que anima y desata López Obrador sí.

Riva Palacio concluye mencionando que el encono, la frustración y la desesperación pueden afectar al Presidente cuando medios y periodistas le ponen un espejo para que vea su gobierno, pero debe predominar su inteligencia, porque si asesinan a uno de nosotros, él y todos perdemos.