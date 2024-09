Por él deberían reescribirse las leyes de la astronomía. Porque en Saltillo, el sol no sale todos los días, sino que tarda 31 años en volver. Exactamente 11 mil 400 días entre aquel concierto del Aries Tour el 4 de julio de 1993 y la noche del 19 de septiembre de 2024.

Dicen que matamos lo que amamos y que lo demás no ha estado vivo jamás. Dicen que cuando se revienta de amor, lo único que se puede hacer es cantar. Y dicen que Luis Miguel es uno de esos escasos objetos del amor, del deseo, de la farándula que escapan a la lógica y besan lo legendario. Por eso lo veneran como a un dios, por eso es un ídolo, por eso es Prometeo tomándose a sí mismo y regalándose a su público.

Por eso sus fans en Saltillo mataron a Luis Miguel a pulso de aplausos, a punta gritos, a golpe de amor, a costa de locura y con desquiciada devoción. Para quedarse con su yo más encantador, aunque resucite a los sabrá cuantos días y dé otro concierto con su luminosa sonrisa como si nada hubiera pasado. Para decirle, con el corazón desgarrado, “tengo todo excepto a ti”.

Porque así es Luismi. Así lo aman. Nada humilde. Talentosísimo. Elegante. Guapérrimo. Único. Aunque ya no sea el de hace 40 o 50 años. Aunque la culpa sea del tiempo, como dice Eduardo Sacheri. Aunque en ningún momento de su show en el estadio Francisco I. Madero haya dicho la palabra “Saltillo”. Aunque no haya mirado a alguien a los ojos para mentirle diciendo este valle en el semidesierto es su casa. Aunque no haya cumplido con entonar otra canción después del final, pero sí lanzado besos para despedirse.

Él sabe. De verdad sabe que basta y sobra.