AMLO evoluciona favorablemente tras contagio de COVID-19: Segob

Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, reiteró esta mañana que el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador es bueno tras haberse contagiado por segunda ocasión de COVID-19.

Durante la ‘Mañanera’ de este viernes, el funcionario federal señaló que AMLO evoluciona favorablemente y sus síntomas son mucho menores en comparación con días pasados.

“El presidente afortunadamente está muy bien, evoluciona favorablemente, el día de ayer eran mucho menores los síntomas leves que había manifestado. Se encuentra coordinando los trabajos, tuvieron un acceso a video que grabó ayer. Sostuvimos dos o tres reuniones más de evaluación de diversos temas, esas fueron de manera virtual”, refirió.

Por otra parte, Adán Augusto informó que se realizó este día una prueba de detección de Coronavirus, de la cual tendrá los resultados en las próximas horas.

“Hoy me realice una de esas pruebas PCR que seguramente en el transcurso del día tendremos el resultado, más allá de si tuviese o no síntomas que pues yo afortunadamente no he tenido ninguna manifestación (del virus)”, comentó.