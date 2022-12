El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a José Antonio Fernández, dueño de las tiendas Oxxo, que explicara el aumento deliberado de precios en sus productos, durante la conferencia matutina del día de hoy.

Desde sus tierras, en Villahermosa, Tabasco, el mandatario dijo que dichas tiendas han aumentado sus precios, más que cualquier otra.

“No sé si tienen alguna justificación, porque es donde más subieron los precios, los refrescos, aguas puercas, productos chatarra, lo mejor, desde luego, es no consumir productos chatarra, como ahora que estamos terminando el año, regale afecto, no lo compre, muchos abrazos, no balazos”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO desea Feliz Navidad a todos los mexicanos y ‘no le deseo mal a nadie’

Asimismo, dijo que sus productos son los más consumidos en el país, debido a la publicidad. Con ello, “han inflado a muchos políticos”, aseveró.