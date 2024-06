¡No les gustó! Jamie Lee Curtis celebra triunfo de Claudia Sheinbaum y sus seguidores le reclaman

Aunque no emitió ninguna palabr a en el post en donde se puede ver el titular de un medio estadounidense y el anuncio del triunfo de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Sorora, activista y feminista. Así es como Jamie Lee Curtis ha sido con sus fanáticos y en su vida personal más allá de su talento frente a la pantalla. Por eso no sorprendió a sus fieles seguidores cuando posteó una foto de Claudia Sheinbaum y celebró su triunfo, más allá de Morena, como la primera presidenta de México.

¿QUÉ PASÓ CON JAMIE LEE CURTIS?

Tras postear la noticia el post recibió comentarios mixtos, en su mayoría en español y en desacuerdo no sólo con la elección sino de que ella celebraba sin conocer la carrera política o situación real de México.

“En México NO celebramos esto, no nos representa”, escribió la usuaria identificada como @laurasuarez_productora.

O el comentario de la usuaria @fer_alfaroe en donde le explica a la actriz que no es la mejor opción. “Soy mexicana y no es lo que parece, no fue la mejor opción para México”, se puede leer en el comentario.