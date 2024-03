AMLO sobre criterios del TEPJF en las Mañaneras: “No se prohíbe que si atacan al Presidente, este se quede callado”

En la conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó a la prensa sobre el cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los cuales regulan la participación de funcionarios públicos durante el proceso electoral en curso.

El mandatario destacó que los lineamientos, solicitados por el vocero presidencial Jesús Ramírez, no contienen disposiciones que le prohíban responder ante posibles ataques durante este periodo electoral. López Obrador señaló: “No, eso no, aquí hasta ahora no dice si atacan al Presidente se tiene que quedar callado, todavía no, eso no está, bueno todavía”.

Durante la conferencia, el presidente dedicó un espacio para leer y analizar los lineamientos, resaltando que su administración ha respetado cada uno de los puntos establecidos. En particular, hizo hincapié en la prohibición de difundir logros de gobierno, mencionando que su gobierno ha acatado esta disposición al no promover o exaltar acciones gubernamentales.

“¿Eso no lo hemos hecho, no?(...)No está permitida la promoción, exaltación o justificación de alguna persona o logros obtenidos en algún gobierno local, estatal, federal o de alguna administración específica; no estamos hablando de eso, de todas maneras, ayuden ¿no?”