AMLO ya no gobierna para los mexicanos, sólo defiende a su hijo José Ramón

En las últimas dos semanas y media, Andrés Manuel López Obrador abandonó su cargo de jefe del Ejecutivo para defender de lleno a su hijo José Ramón, involucrado en el escándalo de la casa gris.

Menciona Raymundo Riva Palacio en su columna publicada por VANGUARDIA que lleva muchos días de carrera al precipicio, porque la catastrófica comunicación política para disipar el escándalo de la “casa gris”, lejos de cubrir con distractores el punto nodal de todo, la sospechosa opacidad con la que maneja el poder, que cada vez toma más cuerpo maligno de nepotismo, influyentismo y corrupción, en el imaginario colectivo.

El sábado reiteró su confianza en terminar su mandato, pero no se entiende si por la consulta ciudadana para revocárselo, que aunque se llevará a cabo, es casi imposible que le resultara negativa, o porque siente que su salud está muy mermada.

Añade que la mayoría de su tiempo en estas dos semanas lo ha dedicado a preparar con sus más cercanos colaboradores la estrategia para contener y revertir el descrédito creciente por la “casa gris”.

Por lo que la estrategia de su vocero Jesús Ramírez Cuevas, de atacar al periodista Carlos Loret, la cara de la revelación la propiedad rentada a un petrolero con negocios con Pemex para dañar su reputación y credibilidad, borró el viernes todos los límites, y miles de personas expresaron repudio digital al Presidente, a quien vimos desquiciado y violando leyes buscando la aniquilación de Loret para cambiar la conversación.

Así mismo, lo había intentado días atrás con otro distractor, “pausar” las relaciones con España, otro ejemplo de cómo abandonó la obligación de gobernar.

La distracción de AMLO se cruzó con una fuerte llamada de atención del gobierno de Estados Unidos, que en voz del representante de la Casa Blanca para el cambio climático, John Kerry, le advirtió que la reforma eléctrica violaba el acuerdo comercial norteamericano, y que de seguir adelante terminarían en tribunales internacionales.

AMLO detuvo todo para pintarse la cara de guerra y librar la gran batalla por sus hijos, al quedar en entredicho que todo aquello que estigmatiza, lo tiene de sobra en su casa, y que la percepción sobre corrupción en él y su gobierno va creciendo, como muestran las últimas encuestas públicas.

Existen grupos agazapados, bien financiados y con inteligencia, que hacen lo que se conoce como opposition research, una táctica utilizada en la política estadounidense desde hace casi medio siglo, mediante la cual un equipo político busca las inconsistencias de sus adversarios, sus errores más grandes, sus indiscreciones y todo aquello que subraye las debilidades de los rivales, para ser usado en su contra.

Probablemente los videos y las imágenes comprometedoras de la familia del Presidente vienen en buena medida de ese tipo de grupos, y no pararán. Un ejemplo de ello es el propio episodio de la “casa gris”.

Al difundirse la investigación también apareció un video del hijo menor del Presidente bailando en la alberca de la casa.

Concluye mencionando que mostrar tanta debilidad, sólo permite ver que de ahora en adelante el Presidente dedicará más tiempo a defenderse y salvar su reputación y la de su familia más cercana, que a gobernar. No pudo separar las cosas y lo privado absorbió lo público. Tenemos un Presidente que no gobierna, que no puede administrar las adversidades personales, y las que por ley tiene que cumplir como jefe del Ejecutivo, las tiene abandonadas.