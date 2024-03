Aseguran que se necesita actualización de tabla de subsidio al empleo

Es necesario hacer una actualización de la tabla de subsidio al empleo porque se ha quedado desfasada frente a los incrementos al salario mínimo, demostró Octavio de la Torre , nuevo presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco).

Aseguró que el organismo tuvo una reunión con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, en la cual hicieron la petición de que se modificara esa tabla.

“Pedimos que se actualicen tablas de subsidio. Si tu como empleado tienes el salario mínimo y llevas a cabo una actividad de una obra extra, deberías ganar más dinero, pero no, porque la tabla de subsidio no está actualizada porque al momento que ganas más del mínimo te descuentan más impuestos”.

“Ya se incrementó el salario mínimo y se dice que no fue una reforma recaudatoria, pero sí genera más contribuciones al IMSS, al Infonavit , y por supuesto al SAT, pero entonces hay que aumentar y mejorar la tabla de subsidio porque si no, ese incremento del salario no funciona porque el trabajador prefiere no trabajar más porque si trabaja más, gana menos”, manifestó de la Torre.

El subsidio al empleo se otorga para los trabajadores que ganan salarios bajos, con la finalidad de que paguen menos impuestos. De tal forma que entre menos ganen, más alto es el subsidio.

Por otro lado, el presidente de Concanaco consideró que es necesario que las reformas en materia laboral se realicen de manera responsable.