TE PUEDE INTERESAR: Afirma AMLO que ataque contra Ciro Gómez Leyva fue un atentado para desestabilizar al gobierno

Durante la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para que no se deje de investigar el atentado contra el periodista para que se sepa la realidad.

“No lo podemos dejar porque ninguna sospecha, nosotros no reprimimos a nadie y queremos saber qué sucedió y ya hemos dicho que como son otros tiempos la gente nos ayuda y nos informa y la verdad siempre termina abriéndose paso. Entonces queremos saber realmente qué sucedió, como van las investigaciones, no lo vamos a dejar sin atención y no solo por tratarse de un asunto de un periodista famoso que atentaron contra él, tenemos una política de cero impunidad”, preciso el mandatario.