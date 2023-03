Audrey Hale estaba recibiendo asesoramiento con el pastor de la escuela de Nashville, cuya hija mató

Una de las seis víctimas asesinadas por el tirador de Nashville, Audrey Hale, era la hija de un pastor que “le estaba brindando asesoramiento”, según un informe reciente.

“Algo no le sentaba bien”, dijo a Inside Edition Jim Bachmann, el ex pastor de The Covenant School, que Hale irrumpió el lunes y mató a seis personas.

Bachmann describió cómo el pastor del Pacto Chad Scruggs, cuya hija de 9 años, Hallie, estaba entre los asesinados, había sido el consejero privado de Hale.

TE PUEDE INTERESAR: Propone Morena que se prohíban los ‘narcocorridos’ en transporte público de CDMX

La transgénero Hale llegó a The Covenant School alrededor de las 9:54 am, se abrió paso a través de puertas de vidrio cerradas y llevó a cabo una ola de asesinatos de 14 minutos que dejó a tres escolares y tres miembros del personal de la escuela muertos antes de que la policía le disparara.

Bachmann le dijo a Inside Edition que Hale parecía estar buscando a Scruggs en las imágenes de vigilancia que la policía ha publicado desde entonces.

El video muestra a Hale fuertemente armada mirando a su alrededor mientras caminaba por pasillos vacíos.

“Si hubiera encontrado a Chad, si hubiera intentado matarlo, tal vez habría dejado sola a la hija”, especuló Bachmann.

No se ha revelado la razón por la que Scruggs estaba asesorando a Hale y cuánto tiempo la había estado entrenando.

La Policía Metropolitana de Nashville ha dicho que todavía están buscando un motivo para el ataque y están estudiando un manifiesto que había sido escrito por Hale. También dijeron que ella había elaborado planes para apuntar a otras dos escuelas en el área, pero las abandonó porque eran demasiado seguras.

Antes del ataque, Hale envió varios mensajes a una excompañera de clase, diciéndole a la mujer: “Estoy planeando morir hoy... Probablemente, escuches sobre mí en las noticias”.

Las autoridades han revelado que el ataque fue planeado y dirigido, y que Hale tenía más armas escondidas en la casa que compartía con sus padres.

Los padres de Hale afirmaron que pensaron que ella le vendió armas de fuego compradas legalmente después de expresar su desaprobación, dijo la policía, pero, en cambio, usó dos rifles de asalto y una pistola para llevar a cabo su atroz misión suicida.

Hale, de 28 años, dejó el manifiesto y mapas detallados de la escuela que planeó atacar metódicamente.

Hale mató a los niños de nueve años, Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs y William Kinney, así como al conserje de la escuela Mike Hill, la maestra sustituta Cynthia Peak y la directora Katherine Koonce, quienes supuestamente corrieron hacia el tirador para tratar de proteger la escuela.

Un funcionario local declaró que la Unidad de Análisis de Comportamiento del FBI está revisando el manifiesto de Hale, que finalmente se publicará.