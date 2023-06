Augura AMLO gran festejo el 1 de julio: ‘la vamos a pasar requetebién’

“Tenemos que celebrar el sábado, todos, los invito el sábado, todos a la plaza, al Zócalo, a las 5:00 de la tarde. Sí me han confirmado muchos que quieren venir, pero no vayan a dejar de asistir, les invito todos los simpatizantes es nuestra fiesta”, señaló.

“El pueblo es mucha pieza y estamos demostrando de que solo el pueblo puede salvar al pueblo que con el pueblo todo si el pueblo nada”, agregó el mandatario.

López Obrador consideró que es una política nueva y una etapa nueva para la vida del país y que es una situación que no logran comprender sus adversarios políticos.

“Por siglos la política era asunto de los políticos, de una minoría, no existía para ellos el pueblo y ahora el pueblo es el que manda, ahora está empoderado. Entonces ¿Cómo no vamos a celebrar? Les invito a todos quiero que estemos el sábado, a las 5:00 de la tarde y esperamos que no llueva, la vamos a pasar muy bien, pero mucho muy bien, requetebién”, mencionó.

Para finalizar un reportero cuestionó al presidente sobre si habrán espectáculos musicales en el evento, hecho que confirmó sin precisar qué artistas se presentarán.