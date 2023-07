Augura especialista fracaso en esquema de nueva aerolínea del gobierno federal

Los viajes con esquemas de pago accesibles que ofrecerá la nueva aerolínea del gobierno federal, Mexicana de Aviación, no tendrán éxito y serán los contribuyentes los que tendrán que pagar las ‘deudas’ que se generen, consideró el especialista Antonio Serrano Camarena.

En su colaboración de hoy para VANGUARDIA, Serrano Camarena analizó, en el marco del inicio del periodo vacacional de verano, la situación que se vive actualmente en México en materia de pobreza laboral y si alcanza para salir de vacaciones.

“México sigue viviendo una situación complicada, ya que por un lado los gobiernos han encontrado en la pobreza, como dicen los que saben, un botín político que sirve para sus aspiraciones de poder. Para completar esta perspectiva, solo mencionar que de los 35 millones de hogares en el país, el 71 por ciento recibe al menos uno de los programas para el bienestar propuestos por el presidente López Obrador”.

Serrano Camarena señaló que el gobierno federal busca, con su nueva aerolínea Mexicana de Aviación, ofrecer paquetes vacacionales a pagos pequeños, con el objetivo de que los que menos tienen, también puedan disfrutar de sus vacaciones.

“La pregunta que surge de inmediato es si los que realmente menos tienen y trabajan podrán acceder a este servicio o si al dar el enganche, viajar, y luego no poder pagar, el resto de los mexicanos seremos los que estaremos financiando a esos vacacionistas”.

“Estoy en contra de que mis impuestos paguen vacaciones y aerolíneas gubernamentales cuando el Seguro Social se cae a pedazos literalmente, las escuelas están en condiciones deplorables y peor aún, los servicios básicos de los gobiernos estatales y municipales no se puedan mantener porque no hay dinero o sí lo hay pero se dedica a subvencionar aerolíneas para gente que no puede pagar ni un boleto completo en este tipo de servicios”.

De acuerdo con Serrano, la pobreza y las vacaciones nunca habían estado tan vinculadas como en el actual gobierno con su aerolínea. Dijo que se trata de un experimento al que no le ve éxito.

“No tendrá éxito y nuestros impuestos tendrán que pagarlo y con intereses”, dijo, “si desde el principio, se piensa en que debe ser la aerolínea de los pobres, alguien tendrá que pagar y esa cuenta, será cara. Ya dos aerolíneas quebraron en este sexenio, Interjet y Aeromar, y aunque los abusos y la corrupción fueron la parte central del motivo de cierre, tenían conocimientos sobre la industria”.

El especialista en economía señaló que poco falta para que en el país las vacaciones sean un derecho constitucional.