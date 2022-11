CDMX.- En medio de las confrontaciones internas en Morena, su dirigente Mario Delgado subrayó que la unidad es el mayor reto, por lo que debe trabajar para que no exista ninguna excusa para la división.

Señaló que la mejor estrategia para que las “corcholatas” se promuevan es dar resultados en su encargo y acercarse a la gente, aunque les pidió ser cuidadosos de no violar la ley electoral al incurrir en actos anticipados de campaña.

A dos años de asumir el liderazgo del partido, afirma que ha logrado el fortalecimiento del movimiento, pese a recibirlo con desorganización y pocos resultados electorales.

¿Cuál es el mayor desafío que tienen rumbo a 2024?

El reto mayor es que tengamos un partido muy fuerte, que mantengamos la unidad, que el pueblo de México elija quién puede conducir este proceso de transformación y, por supuesto, que refrendemos el triunfo de 2018.

¿Considera que algunas corcholatas se están adelantando con su promoción rumbo a 2024?

Yo creo que estamos viviendo una época diferente, donde siempre nuestro pensamiento nos remite a cómo era en el pasado. Tenemos que romper las formas políticas del pasado y entender lo que está pasando ahora, la nueva realidad, donde hay transparencia. Ya no hay tapados, no hay cartas marcadas, no hay juego bajo la mesa, es abierto porque la gente va a decidir en Morena.

Tenemos tres o cuatro perfiles muy visibles, como es la jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum), el secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard), el secretario de Gobernación (Adán Augusto López) y el coordinador de los senadores (Ricardo Monreal), que tienen toda la capacidad y compromiso para dar continuidad a este proyecto. Pero hay que ser muy cuidadosos de no violar la ley, de no hacer actos que después puedan ser calificados de precampaña.

La mejor estrategia que pueden tener quienes aspiran a ser candidatos a la presidencia es dar resultados en su actual encargo, la lealtad que le tienen al movimiento y estar cerca de la gente.

¿Preocupa la división en el interior de Morena?

Nos ocupa que no haya ninguna causa o ningún pretexto para una ruptura. A quienes participamos en Morena nos une, más que algún cargo o algún interés personal, el interés por el proyecto.

