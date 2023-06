¡Cuidado!... Estas son las enfermedades causadas por la Ola de Calor y cómo evitarlas

En este clima caluroso, el cuerpo se enfría a través del sudor; sin embargo, éste no es suficiente para bajar los grados, principalmente con altos niveles de humedad, lo que puede llevar a que la temperatura corporal se eleve a niveles peligrosos y se desarrollen enfermedades por el calor.

Existen enfermedades causadas por el calor que a nivel clínico son consideradas como una condición grave que resulta de la incapacidad del cuerpo de deshacerse de una carga de calor particular, por lo que pierde su “equilibrio térmico” y no puede disipar el calor a un ritmo suficientemente rápido.

GOLPE DE CALOR

El golpe de calor, también conocido como insolación, es una condición médica grave y potencialmente mortal que ocurre cuando la temperatura corporal se eleva rápidamente debido a la exposición prolongada o extrema al calor y a la falta de hidratación adecuada. Esta condición puede presentarse en situaciones de alta temperatura ambiental, especialmente en combinación con alta humedad.

El golpe de calor puede ocurrir cuando el cuerpo no puede regular su temperatura adecuadamente debido a que los mecanismos de enfriamiento, como la sudoración, no son suficientes para contrarrestar el calor acumulado. Esto puede ser causado por factores como el ejercicio intenso en condiciones calurosas, permanecer en lugares calurosos y sin ventilación, llevar ropa pesada o inadecuada para el clima, y no beber suficiente agua.

Los síntomas del golpe de calor pueden incluir temperatura corporal elevada (generalmente por encima de 40 °C), piel caliente y seca, mareos, confusión, dolor de cabeza intenso, pulso rápido y fuerte, respiración rápida y superficial, náuseas, vómitos y pérdida del conocimiento. Si no se trata rápidamente, el golpe de calor puede provocar daño cerebral, daño orgánico y, en casos graves, puede ser fatal.

Es importante tomar medidas para prevenir el golpe de calor, especialmente durante períodos de calor intenso. Algunas recomendaciones incluyen:

• Mantenerse hidratado bebiendo agua regularmente.

• Evitar la exposición prolongada al sol y buscar sombra cuando sea posible.

• Usar ropa ligera y de colores claros.

• Evitar actividades físicas extenuantes en condiciones de calor intenso.

• Utilizar protectores solares y sombreros para protegerse del sol.

• Permanecer en lugares bien ventilados o utilizar sistemas de aire acondicionado.

• Estar atento a los síntomas de golpe de calor y buscar ayuda médica de inmediato si se presentan.

Si alguien muestra signos de golpe de calor, es importante tomar medidas inmediatas para enfriar su cuerpo, como moverlo a un lugar fresco, aplicar compresas frías o sumergirlo en agua fría, y buscar ayuda médica de emergencia. El golpe de calor es una emergencia médica y requiere atención inmediata.

SALPULLIDO POR CALOR

El salpullido por calor, también conocido como erupción por calor o miliaria, es una afección cutánea común que se produce debido a la obstrucción de las glándulas sudoríparas en la piel. Ocurre con mayor frecuencia en climas cálidos y húmedos, y suele afectar a bebés, niños pequeños y personas que sudan excesivamente.