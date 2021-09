‘Discriminación’ contra madre de alumno por su forma de vestir en junta escolar causa polémica

En dos videos, grabados por su esposo, le preguntó: ¿Por qué te están discriminando? Y la señora respondió: “Por cómo estoy vestida. Ahora, ella me dice: ‘si vienes a una Institución no tienes por qué venir así. ¿Qué tiene que ver la vestimenta?”

“La reacción de ella fue muy fuerte. Me sentí discriminada porque uno no tiene que señalar ni juzgar ni criticar a una persona. Yo me sentí bien vestida, el hecho de que tenga tres hijos no quiere decir que deba vestirme tapada, ni verme fea y amargada sin reflejar mi felicidad. Siempre me he sentido bella”, señaló a medios locales.

En el manual de convivencia citado por la supuesta presidenta del consejo, el Instituto no restringe la forma de vestir de los familiares, lo único que establece es el uso correcto de los uniformes escolares.

Las reacciones en redes fueron igual de discriminatorias, como la de Yelitzia que escribió: “Yo he visto peores, pero está bien deben respetar, es un colegio”.