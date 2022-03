Dos maestras son acusadas de abusar de alumna de 4 años en colegio de Chihuahua

Ante esta situación, la mamá de la menor se alertó y durante varias semanas estuvo preguntándole a la niña que le sucedía, por qué se negaba a asistir a clases. Después de que la víctima contó lo que estaba sucediendo, la mamá se presentó a interponer la denuncia penal y la Fiscalía de Chihuahua inició la carpeta de investigación número 7534/22.

“Yo vengo denunciando porque hubo violación contra mi hija, una menor de 4 años, por parte de la maestra y de la directora. Mi niña entró desde agosto, en septiembre fue cuando acudió a las clases; en octubre ya no quería acudir, me ponía pretextos, que se sentía mal, que le dolía la panza, mil cosas, pero yo pues la tenía que traer. La traía a la fuerza, entonces pasaba un tiempo, venía bien y otra vez me decía no quiero ir, que se siento mal, me duele la cabeza, etc”, señaló la mamá de la menor, quien acudió al colegio para estar presente mientras agentes ministeriales ejecutaban la orden de aprehensión.

