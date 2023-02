Los equipos de emergencia realizaron una serie de rescates dramáticos en Turquía el viernes, sacando a varias personas, algunas casi ilesas, de entre los escombros, cuatro días después de que un terremoto catastrófico mató a más de 20.000.

El terremoto de magnitud 7,8 golpeó la región fronteriza entre Turquía y Siria, un área que alberga a más de 13,5 millones de personas, la madrugada del lunes. Con morgues y cementerios abrumados, los cuerpos yacían envueltos en mantas, alfombras y lonas en las calles de algunas ciudades.

Las temperaturas permanecen bajo cero en toda la gran región y muchas personas no tienen un lugar donde refugiarse. El gobierno ha distribuido millones de comidas calientes, así como tiendas de campaña y mantas, pero aún luchaba por llegar a muchas personas necesitadas.

Mustafa Turan se apresuró a llegar a su ciudad natal de Adiyaman desde Estambul horas después del terremoto para ver cómo estaban sus familiares. Contó 248 edificios colapsados entre el aeropuerto y el centro de la ciudad.

Antes del amanecer en Gaziantep, cerca del epicentro del terremoto en Turquía, los rescatistas sacaron a Adnan Muhammed Korkut del sótano donde había estado atrapado desde que se produjo el temblor el lunes. El joven de 17 años sonrió a la multitud de amigos y familiares que corearon “Adnan”, “Adnan”, aplaudiendo y llorando lágrimas de alegría mientras lo sacaban y lo ponían en una camilla.

“Gracias a Dios que llegaste”, dijo, abrazando a su madre y a otros que se inclinaron para besarlo y abrazarlo mientras lo subían a una ambulancia. “Gracias a todos.”

Atrapado durante 94 horas, pero no aplastado, el adolescente dijo que lo obligaron a beber su propia orina para saciar su sed.

“Pude sobrevivir de esa manera”, dijo.

“Tengo un hijo como tú”, le dijo un rescatista, identificado solo como Yasemin, después de darle un cálido abrazo. “Te lo juro, no he dormido en cuatro días. Te juro que no dormí; Estaba tratando de sacarte.

Se informaron rescates dramáticos en otros lugares, incluso en la ciudad de Antakya, donde los equipos salvaron a una niña de 10 años durante la noche y el viernes. En otra parte de la provincia de Hatay, en la ciudad de Iskenderun, nueve sobrevivientes fueron localizados el viernes atrapados en un edificio.

Seis, todos familiares, se salvaron y se seguía trabajando para llegar a los demás.

Los seis fueron ayudados a sobrevivir acurrucándose en un pequeño hueco que quedó dentro de la estructura derrumbada, dijo Murat Baygul, un rescatista.

El edificio, un apartamento de gran altura, se encuentra a solo 600 pies (200 metros) del mar Mediterráneo. El enorme terremoto provocó que el agua del mar se elevara hacia el centro de la ciudad de Iskenderun, y las calles se inundaron hasta unos pocos metros del edificio.

En otro lugar, en la ciudad turca de Diyarbakir, una mujer fue rescatada y los rescatistas todavía intentaban llegar a su hijo.

El número de muertos por el terremoto ha eclipsado los más de 18.400 que murieron en el terremoto de 2011 frente a Fukushima, Japón, que provocó un tsunami y las 18.000 personas que se estima que murieron en un temblor cerca de Estambul en 1999.

Unos 12.000 edificios en Turquía se derrumbaron o sufrieron daños graves, según el ministro de medio ambiente y planificación urbana de Turquía, Murat Kurum.

Las imágenes aéreas de la zona del terremoto en Turquía revelaron barrios enteros de rascacielos reducidos a metal retorcido, hormigón pulverizado y cables expuestos.

Aunque los expertos dicen que las personas atrapadas podrían sobrevivir durante una semana o más, las posibilidades de encontrar sobrevivientes en las temperaturas bajo cero se están atenuando. Mientras los equipos de emergencia y los familiares en pánico cavaban entre los escombros, y ocasionalmente encontraban personas vivas, el enfoque comenzó a cambiar a la demolición de estructuras peligrosamente inestables.

En Kahramanmaras, la ciudad más cercana al epicentro, un polideportivo del tamaño de una cancha de baloncesto sirvió como depósito de cadáveres improvisado para acomodar e identificar cuerpos.

En el noroeste de Siria, los primeros camiones de ayuda de la ONU desde el terremoto que ingresaron al área controlada por los rebeldes desde Turquía llegaron el jueves, lo que subraya la dificultad de llevar ayuda a las personas allí.

Mientras tanto, el presidente sirio, Bashar Assad, hizo su primera aparición pública el viernes en un área del país devastada por el terremoto desde el desastre. Assad y su esposa, Asmaa, visitaron a pacientes heridos en el Hospital Universitario de Alepo, dijeron medios estatales sirios.

Alepo es la segunda ciudad de Siria, ya marcada por años de intensos bombardeos y artillería, y estuvo entre las ciudades más devastadas por el terremoto del 6 de febrero.

El clima invernal y los daños en carreteras y aeropuertos han dificultado la respuesta. Algunos en Turquía también se han quejado de que el gobierno tardó en responder, una percepción que podría perjudicar al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en un momento en que enfrenta una dura batalla por la reelección en mayo.

Erdogan ha estado visitando las ciudades afectadas durante los últimos dos días.

Con la mayoría de los medios de comunicación de Turquía bajo el control del gobierno, las estaciones de televisión se han centrado principalmente en los esfuerzos de rescate, sin apenas informes sobre las dificultades sufridas en el terreno.

La agencia de gestión de desastres de Turquía dijo que más de 120.000 miembros del personal de rescate participan ahora en el esfuerzo y que se han enviado más de 12.000 vehículos, incluidos tractores, grúas, excavadoras y excavadoras.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que 95 países han ofrecido ayuda y que ya hay cerca de 7.000 miembros del personal de rescate de 60 países sobre el terreno. Se esperaba que otros 19 países enviaran equipos, dijo el ministerio.