‘El PRI sigue firme’, asegura ‘Alito’ Moreno tras reunión con exdirigentes; continuará al mando

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas sostuvo una reunión de hasta cuatro horas con exlideres y miembros del partido, donde discutieron su futuro como líder del PRI.

Al terminar, Moreno compartió en su cuenta oficial de Twitter que se discutió su posible salida como presidente, empero, acordaron y llevará el cargo hasta el 19 de agosto del 2023, momento en que concluye su periodo como líder.

“Lo que se hizo en los planteamientos fue la reflexión y el análisis de ir o no, de continuar en la dirigencia nacional del partido, el señalamiento [...] lo que dijimos nosotros es que fuimos electos para un periodo de cuatros años, a mí no me puso un Presidente de la República, sino la militancia”, agregó.

“Así que fue una gran reunión. Se abordaron todos los temas, fue una reunión de bastante tiempo, se abordaron todos los temas. Mi reconocimiento a cada uno de las y los dirigentes y lo fundamental es fortalecer la estrategia del PRI, la reflexión del PRI para la competencia política electoral”, sentenció.

Alejandro ‘Alito’ Moreno continuará con su mandato hasta cumplir su periodo. “El PRI sigue firme, trabajando en unidad para continuar fortaleciéndose”, aseveró.

Mientras, Moreno concluyó que “no hubo reclamos”, sino, sólo “planteamientos y para ir adelante con el partido”.

En una breve misiva, los funcionarios sentenciaron que “es momento de sumar, de debatir y sobre todo de reflexionar, por lo que en virutd de los últimos acontecimientos que atañen a nuestro instituto político y que sin exagerar pueden ser determinantes para su futuro, como militantes comprometidos y preocupados por la fortaleza y vigencia de nuestro Partido, le solicitamos que a la brevecad podamos tener una reunión para abordar estos temas”.