Elogia gobernador de Durango a AMLO: es el ‘más grande transformador’

Villegas, quien recibió abucheos, le dijo al presidente López Obrador que siempre tendrá las puertas abiertas en Durango aunque ya no sea presidente de la nación.

Me hubiera gustado conocer a López Obrador antes para “luchar junto con usted desde hace muchos años”, dijo el mandatario de la entidad.

“Hemos trabajado juntos y nos ha respetado, no como otros. Pero lo más importante, no solo es la relación personal, institucional, es que me consta que se preocupa por la necesidad de la gente”, señaló López Obrador.

El jefe del Ejecutivo federal suavizó el ambiente y pidió un aplauso para el gobernador Villegas en medio del rechazo que recibió durante la ceremonia.