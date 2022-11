Momentos antes, Musk anunció que restableció algunas de las cuentas que habían sido suspendidas por violar normas de la red social —como el incitar al odio o actos discriminatorios.

Musk adelantó este día que desbloqueará algunos perfiles suspendidos y adelantó que de ahora en adelante no se suspenderán cuentas, sino sólo los tuits que violen las políticas de la red social: “La nueva política de Twitter es la libertad de expresión, pero de alcance. Los mensajes que sean negativos o de odio se eliminarán y se desmonetizarán, por lo que no habrá anuncios ni otros ingresos. No encontrará el tuit a menos que lo busque específicamente, lo cual no es diferente del resto de Internet”, escribió Musk.